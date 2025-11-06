La ATP presenta su nueva imagen con Alcaraz como emblema

La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) presentó este miércoles su nuevo logotipo, que busca "inspirar a las nuevas generaciones a descubrir el tenis por primera vez" y modernizar la identidad visual conservando el legado y la esencial del tenis masculino profesional.

"El tenis está en constante evolución. Para mantenernos al ritmo de nuestros aficionados a nivel mundial, necesitamos contar nuestra historia con creatividad y energía. La nueva identidad de marca refleja el dramatismo, la precisión y el dinamismo del Tour, conectando con los aficionados actuales e inspirando a las nuevas generaciones a descubrir el tenis por primera vez", afirmó Eno Polo, CEO de la ATP, en declaraciones difundidas por el organismo.

El renovado logotipo, el sexto en cincuenta y cuatro años de historia de la entidad, incorpora una línea transversal que refleja el movimiento de una pelota de tenis en juego y se adapta a la era digital, "es más versátil en todas las plataformas y productos, desde los canales de retransmisión hasta las redes sociales pasando".

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia de la ATP de acercarse a un público más joven y fortalecer la relación con los aficionados. En la nota de presentación de la ATP, la figura de Carlos Alcaraz aparece en un primer plano por delante del nuevo logotipo, situando al murciano como un emblema de esta nueva estrategia.

En el último año, ha impulsado colaboraciones de contenido con TikTok y Overtime, así como la campañas de marketing para ofrecer una experiencia más digital para los aficionados.