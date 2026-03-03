La ATP fleta un chárter para los tenistas atrapados en Emiratos Árabes Unidos que estaban jugando en Dubai y el billete cuesta... ¡¡¡5.000 dólares!!!

Tras varios días marcados por la incertidumbre y la máxima tensión en Dubái, finalmente ha llegado una noticia tranquilizadora para el circuito profesional de tenis. Los jugadores Andrey Rublev, Daniil Medvedev y Karen Khachanov han conseguido abandonar el país después de una situación compleja que mantuvo en vilo tanto a sus equipos como a numerosos aficionados y miembros del entorno del tenis internacional.

La salida no fue inmediata ni sencilla. Según ha trascendido, los tenistas tuvieron que seguir un plan cuidadosamente organizado que comenzó con su traslado hasta Omán, desde donde pudieron embarcar en un vuelo que les permitió abandonar definitivamente la región. Tras varias horas de viaje, el avión aterrizó en Estambul, punto clave dentro de la operación logística diseñada para garantizar un desplazamiento seguro y sin contratiempos.

Una vez en territorio turco, los jugadores apenas tuvieron tiempo para descansar. El objetivo era claro: llegar cuanto antes a Estados Unidos para cumplir con sus compromisos deportivos. Por ello, enlazaron rápidamente con un nuevo vuelo transcontinental con destino a Los Ángeles, ciudad cercana a Indian Wells, donde en los próximos días se celebrará uno de los torneos más importantes del calendario ATP.

De acuerdo con las declaraciones de los propios protagonistas y personas cercanas a la situación, el papel desempeñado por la ATP fue determinante. El organismo rector del circuito masculino habría coordinado contactos, gestiones administrativas y soluciones logísticas que permitieron desbloquear una situación especialmente delicada.

Gracias a esta intervención, Rublev, Medvedev y Khachanov ya se encuentran en ruta hacia California, donde podrán centrarse nuevamente en la competición tras dejar atrás unos días complicados fuera de las pistas. Su llegada a Indian Wells supone no solo un alivio personal para los jugadores, sino también una excelente noticia para el torneo, que contará finalmente con tres de sus principales figuras.