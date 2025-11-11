Así están las ATP Finals 2025 tras la victoria de Alcaraz contra Fritz: resultados de los grupos y posibles cruces en semifinales

Las ATP Finals comienzan a avanzar en firme hacia su fase final. Con la segunda jornada de la 'Round Robin' en marcha, cada vez parece más clara la identidad de las cuatro raquetas que superarán el primer corte en busca del último gran título de la temporada.

El primer tenista en dar un paso de gigante hacia la fase eliminatoria ha sido Carlos Alcaraz, que se sitúa como líder en solitario del grupo Jimmy Connors después de batir a Taylor Fritz en tres sets. Esta manga perdida propicia que el de El Palmar tenga que esperar para sellar su pase a semis como primer clasificado.

En el grupo Bjorn Borg, Jannik Sinner y Alexander Zverev medirán sus fuerzas mañana en un partido que se antoja decisivo para terminar la 'Round Robin' en la cabeza de la clasificación. Tanto italiano como alemán saldaron sus respectivos estrenos con una victoria en dos sets.

¿Cómo están los grupos de las ATP Finals?

Grupo Jimmy Connors Carlos Alcaraz: 2 puntos (4-1)

Taylor Fritz: 1 punto (3-2)

Alex de Miñaur: 0 puntos (0-2)

Lorenzo Musetti: 0 puntos (0-2) Grupo Bjorn Borg Jannik Sinner: 1 punto (2-0)

Alexander Zverev: 1 punto (2-0)

Félix Auger Aliassime: 0 puntos (0-2)

Ben Shelton: 0 puntos (0-2)

¿Cuáles serán los cruces en semifinales de las ATP Finals 2025?

1º grupo Jimmy Connors vs 2º grupo Bjorn Borg

1º grupo Bjorn Borg vs 2º grupo Jimmy Connors

La 'Round Robin' de las ATP Finals ocupa un total de seis días en el calendario de competición, extendiéndose hasta el viernes 14 de noviembre.

Una vez concluída la primera fase, los dos mejores clasificados de cada grupo accederán a las semifinales, que se disputan el sábado 15 de noviembre y también constarán también de una sesión doble. La primera arrancará con el partido de dobles a partir de las 12:00 horas (CET) y el individual a partir de las 14:30 horas (CET), mientras que en la segunda se celebrarán el partido de dobles a las 18:00 horas (CET) y el individual a las 20:30 horas (CET).

El domingo 16 de noviembre tendrá lugar la gran final. El partido de dobles se disputará a las 15:00 horas (CET), mientras que la final individual arrancará a las 18:00 horas (CET).