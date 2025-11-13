Así están las ATP Finals 2025 tras las victorias de Alcaraz y Sinner: grupos, clasificación y posibles cruces en semifinales

Las ATP Finals 2025 comienzan a avanzar hacia su fase final. Con la tercera jornada de la 'Round Robin' en marcha, cada vez parece más clara la identidad de las cuatro raquetas que superarán el primer corte en busca del último gran título de la temporada.

El primer tenista en clasificarse para semifinales del grupo Jimmy Connors ha sido el español Carlos Alcaraz, líder en solitario tras ganar a Taylor Fritz y a Alex de Miñaur. Si hoy gana a Lorenzo Musetti (20:30 horas CET), pasaría como primero de grupo a la penúltima ronda. En caso de perder, lo haría como segundo.

En el grupo Bjorn Borg, Jannik Sinner también parece tener el billete a la fase final en el bolsillo. El de San Cándido batió a Alexander Zverev en dos sets y, si todo avanza como hasta ahora, su camino no se cruzará con el de Alcaraz hasta una hipotética final.

¿Cómo están los grupos de las ATP Finals 2025?

Grupo Jimmy Connors Carlos Alcaraz: 2 puntos (4-1)*

Alex de Miñaur: 1 punto (3-4)

Taylor Fritz: 1 punto (3-4)

Lorenzo Musetti: 1 punto (2-3) Grupo Bjorn Borg Jannik Sinner: 2 puntos (4-0)*

Alexander Zverev: 1 punto (2-2)

Félix Auger Aliassime: 1 punto (2-3)

Ben Shelton: 0 puntos (1-4) *Tenistas ya clasificados.

La 'Round Robin' de las ATP Finals ocupa un total de seis días en el calendario de competición, extendiéndose hasta el viernes 14 de noviembre. Los dos mejores clasificados de los grupos Jimmy Connors y Bjorn Borg accederán a semifinales, ronda que enfrentará al primero contra el segundo de cada grupo.

Semifinales ATP Finals 2025: cruces y horarios

1º grupo Jimmy Connors vs 2º grupo Bjorn Borg

1º grupo Bjorn Borg vs 2º grupo Jimmy Connors

Una vez concluída la primera fase, los dos mejores clasificados de cada grupo accederán a las semifinales, que se disputan el sábado 15 de noviembre y también constarán también de una sesión doble.

La primera arrancará con el partido de dobles a partir de las 12:00 horas (CET) y el individual a partir de las 14:30 horas (CET), mientras que en la segunda se celebrarán el partido de dobles a las 18:00 horas (CET) y el individual a las 20:30 horas (CET).

El domingo 16 de noviembre tendrá lugar la gran final. El partido de dobles se disputará a las 15:00 horas (CET), mientras que la final individual arrancará a las 18:00 horas (CET).