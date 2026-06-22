Atacan a Nadal en Francia: "Si hubiera sido ciclista, habría sido condenado por dopaje"

El camino de Rafa Nadal no ha sido para nada fácil. La leyenda del tenis ha vivido toda una historia de superación para conseguir su sueño de formar parte de la élite tenística. Gracias a su esfuerzo y sacrificio, ha servido como el ejemplo perfecto para inspirar que la constancia y el compromiso dan resultado.

Pero parece ser que su historia no emociona a todos, como es el caso del exciclista francés Jerome Pineau. El excorredor ha desatado una gran polémica al declarar que si Rafael Nadal hubiera sido ciclista, habría sido condenado por dopaje.

"Nadal no es un buen ejemplo"

"No, Nadal no es un buen ejemplo para los jóvenes atletas. Simplemente diré que, por lo que hace y dice, si fuera ciclista, sería condenado por haber competido bajo los efectos de analgésicos", declaraba el francés.

El exciclista se quejó de la diferencia de criterios que hay contra el dopaje y el control médico en tenis y ciclismo, asegurando que estas normas son muchísimo más duras en su disciplina que en el tenis.

Pineau mantuvo una opinión muy crítica con la forma en que el español convivió con el dolor durante gran parte de su carrera deportiva. "Cuando se trata de ignorar a su cuerpo, forzarse aún más hasta sentir dolor y provocarse nuevas dolencias para tratar un problema crónico".

Y es que en el documental de 'Rafa' en Netflix, estrenado hace unas semanas, se pudo ver todos los obstáculos que el manacorense tuvo que sobrellevar como consecuencias de su enfermedad ósea que padece desde el comienzo de su carrera, el síndrome de Müller-Weiss.

Cuestiona los tratamientos médicos del tenista

Considera que los tratamientos médicos a los que se sometió Nadal fueron demasiado lejos. El francés fue muy contundente con las herramientas que usaba el tenista español para cuidarse e intentar alargar su permanencia en el circuito ante las lesiones.

El exciclista considera que los jóvenes atletas deben escuchar a sus cuerpos en vez de forzarse a competir a través de un dolor que no tiene remedio mientras persiguen sus metas y sueños. "Yo soy de los que dicen: Practico deporte a un nivel muy alto, pero si tengo un problema, recibo tratamiento, me detengo y empiezo de nuevo cuando estoy curado", afirmó Jerome Pineau.

Frente a la filosofía de Nadal de seguir con el gran dolor que una enfermedad física supone para un deportista, Pineau defendió una visión completamente opuesta de la alta competición, basada en detener la actividad cuando aparecen problemas físicos y regresar únicamente una vez completada la recuperación.

Figura que representa la resiliencia

A pesar de las opiniones negativas respecto a la gestión de su enfermedad, el ciclista admite que Nadal sí que es una figura que representa la resiliencia y elogia sus logros. "Es evidente que es un ejemplo de resiliencia. Su talento es innegable, pero no puede serlo en el sentido de que no escuche a su cuerpo, provocándose otras dolencias para tratar una enfermedad", explicaba al programa Les Grandes Gueules du Sport.

Estas palabras han provocado un fuerte rechazo entre los aficionados al tenis. Muchos defienden el legado, el esfuerzo y los controles de Rafael Nadal a lo largo de su carrera, y otros como Pineau no lo consideran algo por lo que admirarlo.