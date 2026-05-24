Arthur Gea detiene el partido de forma insólita: "Me he cagado, no puedo moverme más"

La primera jornadade Roland Garros 2026 ha dejado una de las imágenes más singulares del torneo. El tenista local Arthur Gea, número 135 del mundo, ha tenido que parar su encuentro de debut contra el ruso Karen Khachanov en la pista Suzanne Lenglen debido a un inesperado problema estomacal.

El incidente ocurrió cuando el tenista comenzó a sentirse indispuesto durante uno de los momentos más intensos del partido. A pesar de intentar continuar, las molestias fueron aumentando hasta obligarlo a pedir asistencia. La escena llamó rápidamente la atención tanto de los aficionados como de los jueces presentes en la pista parisina.

En medio de la tensión del encuentro, el tenista francés decidió acercarse al supervisor del torneo para explicarle personalmente lo que estaba ocurriendo. Con sinceridad y visible incomodidad, confesó que sufría fuertes problemas estomacales que le impedían seguir compitiendo en buenas condiciones físicas.

La incredulidad del juez

La reacción del supervisor reflejó lo inusual del momento. Según varios asistentes, el responsable del torneo mostró sorpresa ante la explicación del jugador, ya que no es habitual que un partido de Grand Slam se vea interrumpido por una situación tan particular. Durante algunos minutos, el duelo quedó completamente detenido mientras se evaluaba la situación.

"¿Hablas francés? Me he cagado, tengo ganas de ir al baño, no puedo moverme más. Me voy a cagar en la pista", decía el tenista. Karen Khachanov, rival de Gea en esta primera ronda, mantuvo una actitud respetuosa mientras esperaba la resolución del problema. El ruso permaneció en su lado de la pista sin perder la concentración, aunque consciente de que el partido había tomado un rumbo totalmente inesperado.

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El público francés también reaccionó con mezcla de preocupación y comprensión hacia su compatriota. Muchos aficionados aplaudieron el esfuerzo de Arthur Gea por intentar continuar pese a las molestias físicas, valorando especialmente la sinceridad con la que explicó lo sucedido ante las autoridades del torneo.