Arthur Gea se burla de Jódar tras su derrota en el US Open: "Lo hicieron pedazos"

La abultada derrota de Rafa Jódar no ha dejado indiferente a nadie. Ni siquiera a los propios tenistas que siguen vivos en el US Open y que esperaban enfrentarse al español en las siguientes rondas. Es el caso de Arthur Gea, que no ha dudo en mofarse de su derrota tras clasificarse para la tercera ronda. Unas declaraciones que llaman la atención por su sinceridad.

"Sabía que había jugadores a mi alcance en esta parte del cuadro. Esperaba jugar contra Rafael Jódar en la tercera ronda, pero vi que lo hicieron pedazos. Así que eso me conviene (sonríe). Pero, sea quien sea el adversario, todo el mundo juega muy bien. Está claro que hay una oportunidad que aprovechar, ya que no queda ninguna cabeza de serie. Voy a intentar aprovecharla al máximo", expresó.

Jódar durante su partido en el US Open / EFE

Jódar no fue capaz de plantar cara en ningún momento al chino Bu Yunchaokete. Ni siquiera la lluvia, que hizo acto de presencia cuando quedaban pocos juegos para que el jugador asiático cerrara el partido, pudo cambiar la dinámica de un encuentro que tuvo ganador desde el primer momento. El madrileño no encontró una buena versión y se llevó un resultado contundente para casa.

Todo acabó con un duro 6-2, 6-1 y 6-1 ante un rival que a priori era inferior al tenista de Leganés. Sin embargo, todo ha ido muy rápido en la carrera de Jódar y en situaciones como esta se demuestra que todavía le queda mucho camino por recorrer. Eso sí, el español sigue dentro del top 15 de la ATP y no será nada fácil sacarlo de ahí. Las ATP Finals no dejan de ser el objetivo.

Arthur Gea se burla de Rafa Jódar / X

"Esto le puede pasar a cualquiera, somos humanos. Lo intenté pero no era el día. Si ocurre una segunda vez porque no he aprendido esta lección, entonces sí podría ser un problema. Él jugó mejor y no fue mi mejor día. Intenté controlar los nervios, pero fue un día difícil", aseguró Jódar en rueda de prensa tras el partido. También negó que esta derrota se debiera al cansancio.

Nuevo reto para Jódar

La parte del cuadro de Jódar se ha abierto en gran medida, después de que tanto el español como De Miñaur y Musetti hayan dicho adiós antes de lo esperado. Todos los tenistas que quedan vivos, incluido Arthur Gea, tienen una oportunidad única para llegar los cuartos de final. Las palabras del francés no hacen otra cosa que confirmar el miedo que hace sentir Rafa a sus rivales en apenas unos meses.

El próximo reto del madrileño será el de representar a España en la Copa Davis. Lo hará en Chile, con el objetivo de clasificarse para la Final a Ocho del siguiente mes de noviembre. Será la primera vez que Jódar forme parte del equipo nacional y será el jugador con mejor ranking de los que formen parte de la convocatoria. Es decir, será la estrella de la selección. Y por mucho que haya perdido en la primera ronda de Nueva York, está más que preparado para el reto.