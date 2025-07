“Me arrebataron mi vida”: la desgarradora historia de Tara Moore y el dopaje

Después de años luchando contra un proceso que considera injusto, Tara Moore, tenista británica de 32 años y exnúmero 183 del mundo, ha roto su silencio. La sanción de cuatro años que pesa sobre ella tras un positivo en sustancias prohibidas en un torneo en Colombia no solo frenó su carrera, sino que la ha dejado marcada para siempre.

Moore insiste en que es inocente y que todo empezó por una contaminación alimentaria, una explicación que inicialmente le dio la razón a su defensa, pero que la Agencia Internacional para las Pruebas Antidopaje (ITIA) desestimó en última instancia. “Me siento rota, como si me hubieran arrancado pedazos de mí”, confesó en un comunicado donde se muestra exhausta y desilusionada.

Para ella, la verdadera batalla no está solo en demostrar su inocencia, sino en enfrentarse a un sistema que parece estar diseñado para aplastar a los deportistas con menos recursos. “Ser inocente y tener que probarlo es un desgaste brutal. No solo intentas entender qué pasó, sino que tienes que enfrentarte a la sospecha constante, a la presunción de culpabilidad. Es un desgaste físico, mental y emocional que no se mide.”

En sus palabras, queda claro que la justicia deportiva no es igual para todos. “Luché contra una maquinaria enorme, contra instituciones con más poder y dinero, y aun así sé que no necesito que un tribunal me diga que soy inocente. Sé quién soy y qué he hecho.”

Moore también hace un llamado urgente a reformar el sistema antidopaje. “No pido reparación para mí, eso ya es tarde. Pero sí para quienes vendrán después. Este sistema está roto y mi caso lo demuestra. La próxima generación merece algo mejor.”

Aunque la ITIA haya confirmado su suspensión hasta 2028, Tara no se rinde. “Me han quitado mi vida en la pista, pero esta lucha sigue. No es solo mi batalla, es la de muchos deportistas que podrían estar en mi lugar. Y yo no pienso quedarme callada.”