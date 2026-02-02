Arnau Torelló, psicólogo deportivo: "El baile de Carlos Alcaraz antes de la final refleja una notable madurez psicológica"

Empieza a ser difícil calificar con palabras todo lo que está consiguiendo Carlos Alcaraz. Ayer, el tenista murciano se impuso con autoridad a Novak Djokovic en la final del Open de Australia y conquistó su séptimo título de Grand Slam, convirtiéndose en el jugador más joven de la historia en lograrlo.

Uno de los momentos más comentados en redes sociales fue cuando Alcaraz, instantes antes del partido, se puso a bailar mientras escuchaba música a través de sus auriculares. Las cámaras captaron la escena y las imágenes no tardaron en hacerse virales.

Una actitud sorprendente en la previa de una final. Por este motivo, desde SPORT hemos contactado con el psicólogo deportivo Arnau Torelló para analizar por qué recurrió a este gesto. En primer lugar, el experto quiso dejar claro que la conducta del tenista "no es despreocupación ni falta de tensión, ni tampoco lo que importe el partido en sí".

La actitud del murciano "encaja muy bien con un estado de activación óptima", debido a que "está exactamente en el punto justo entre la calma y la intensidad que exige una final de Grand Slam".

No dudó en decir que "mucha gente piensa que rendir bien implica estar nervioso, tenso, como casi al límite, pero la evidencia científica nos dice que no todos competimos mejor desde el mismo nivel de activación".

Final del Open de Australia: Carlos Alcaraz - Novak Djokovic, en imágenes. / Dita Alangkara / AP

Asimismo, Torelló explicó que el baile de Alcaraz puede entenderse como una estrategia para regular las emociones en los instantes previos a la final: "No lo saca del partido, sino que lo sitúa en su mejor versión mental". Asimismo, señaló que se trata de sensaciones de control, confianza y foco en el presente, lo que se conoce como el estado de flow.

"El estado de flow es algo que en psicología de deporte es clave. Es decir, por fuera parece relajado, pero por dentro suele dar muchísima claridad y mucha intención competitiva. Además, sabemos que la música y el movimiento rítmico pueden reducir la percepción de estrés y facilitar estados emocionales positivos", reconoció a SPORT.

Además, el psicólogo deportivo compartió que "el baile de Alcaraz antes de la final refleja una notable madurez psicológica". La sensación que da el deportista es que "cuando más presión hay, parece que más le gusta". Gran parte del mérito es por "cómo enfoca los partidos, y ayer lo pudimos ver claramente".