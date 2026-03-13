Arabia Saudí amenaza con dejar sin tenis a Buenos Aires y Acapulco

El calendario del ATP Tour podría vivir una de sus mayores transformaciones en los próximos años. La organización del circuito masculino, con el apoyo financiero de SURJ, el brazo deportivo del Public Investment Fund de Arabia Saudí, está impulsando una serie de compras de licencias de torneos con el objetivo de reorganizar la temporada y crear un nuevo gran evento en el país a partir de 2028.

La operación ya ha comenzado con la recompra por parte de la propia ATP de varios torneos de categoría ATP 250. Entre ellos se encuentran el Chengdu Open y el Hong Kong Open, disputados en China durante la gira asiática de otoño. También han sido recuperadas las licencias del Moselle Open en Metz y de la Kremlin Cup en Moscú, este último torneo sin disputarse desde 2022 tras la invasión rusa de Ucrania.

Estas adquisiciones forman parte de un plan más amplio que busca reducir el número de torneos en el calendario y dar mayor protagonismo a los grandes eventos del circuito. El objetivo es construir una temporada más concentrada que permita ampliar el periodo de descanso para los jugadores y facilitar a los aficionados identificar con mayor claridad las semanas clave del circuito.

La reorganización del calendario también incluye cambios en la propiedad de algunos torneos. Uno de los casos más avanzados es el del European Open, actualmente disputado en Bruselas, cuya licencia pasará de la empresa Tennium a la Federación Italiana de Tenis. El acuerdo contempla además modificar su ubicación en el calendario y cambiar la superficie de pista dura a hierba.

En paralelo, la ATP mantiene conversaciones para adquirir también las licencias del Argentina Open en Buenos Aires, de categoría ATP 250, y del Mexican Open de Acapulco, uno de los torneos ATP 500 más importantes de la gira americana. En este caso, las operaciones estarían financiadas directamente por SURJ, el fondo deportivo saudí.

UN PROBLEMA DE ESPACIO

La intención es liberar espacio en el calendario de febrero para introducir un nuevo Masters 1000 en Arabia Saudí, diseñado para atraer a los mejores jugadores del mundo y convertirse en una de las grandes citas de la temporada.

Arabia Saudí apunta a tener un Masters 1.000 en 2025 / EFE

El coste total de estas operaciones podría superar ampliamente los cientos de millones de dólares. Las primeras ofertas por las licencias de torneos ATP 250 se situaron entre 15 y 20 millones de dólares, mientras que en el caso de los eventos ATP 500 las cifras iniciales oscilaron entre 35 y 45 millones, aunque las cantidades finales podrían ser significativamente mayores.

Desde la ATP reconocen que el objetivo de este proceso es optimizar el calendario a largo plazo. La organización del circuito considera que el actual modelo de temporada, que se extiende durante 11 meses alrededor del mundo, resulta demasiado exigente para los jugadores y difícil de seguir para los aficionados.

La propuesta contempla una estructura liderada por los cuatro Grand Slam y diez torneos Masters 1000, seguidos de un número reducido de torneos ATP 500 y ATP 250 distribuidos de forma más ordenada a lo largo del año.

El proyecto forma parte también del creciente interés de Arabia Saudí por convertirse en uno de los actores más influyentes del tenis profesional. Desde 2024, el país ha incrementado su presencia en el deporte mediante acuerdos de patrocinio, inversiones en torneos y la organización de las WTA Finals en Riad.

Con este nuevo plan, la alianza entre la ATP y el fondo saudí busca ahora dar un paso más y rediseñar el calendario del tenis masculino, un proceso que podría cambiar profundamente el mapa del circuito en los próximos años.