La aplaudida reflexión de Toni Nadal, entrenador y tío de Rafa: "Si quieres, no necesariamente puedes. Hacer las cosas bien no te garantiza el éxito, lo peor es el autoengaño"

Durante los últimos años se ha popularizado la idea de que cualquier objetivo puede alcanzarse con la actitud adecuada. Frases como "si quieres, puedes" se han convertido en un lema habitual tanto en el deporte como en el desarrollo personal. Sin embargo, Toni Nadal, histórico entrenador de Rafa Nadal y una de las voces más respetadas del tenis español, considera que ese mensaje simplifica en exceso la realidad y puede acabar generando expectativas poco realistas.

Así lo expresó durante una intervención compartida por Damián Becerra en un vídeo publicado en Instagram. En él, Toni Nadal reflexiona sobre la importancia de diferenciar entre el esfuerzo, que sí depende de uno mismo, y el resultado final, que muchas veces está condicionado por factores que escapan al control de cualquier persona.

Toni Nadal en el evento de Lilly / VICTOR LAFUENTE

"Si quieres, tú puedes. No. Si quieres, no necesariamente puedes", afirma con rotundidad. Para explicar esa idea, recurre a un ejemplo muy sencillo dentro del deporte de élite. "Si Djokovic quiere o Alcaraz quiere ganar Roland Garros y Sinner también, uno de los dos no va a poder". Con ello recuerda que, incluso cuando varios deportistas poseen un enorme talento, trabajan al máximo nivel y persiguen el mismo objetivo con idéntica determinación, el éxito solo puede ser para uno.

Su reflexión cuestiona uno de los mensajes motivacionales más extendidos en la actualidad: la creencia de que el deseo y la voluntad bastan para alcanzar cualquier meta. Para Toni Nadal, ese planteamiento ignora la existencia de rivales igualmente preparados, así como circunstancias externas que también influyen en el desenlace de cualquier competición o proyecto personal.

Rafa Nadal / Sport

El entrenador también mostró su desacuerdo con otra práctica habitual en algunos ámbitos deportivos: transmitir únicamente mensajes positivos con el objetivo de reforzar la autoestima y la confianza del deportista. Aunque reconoce la importancia de la confianza en uno mismo, considera que existe una línea muy fina entre fomentar la seguridad y alimentar una percepción irreal de las propias posibilidades.

"Nos dicen que siempre tenemos que dar mensajes positivos, mensajes que eleven la autoestima del jugador, mensajes que eleven su autoconfianza", explica. Sin embargo, inmediatamente matiza que, en su opinión, "este tipo de mensajes lo que elevan es el autoengaño". Para él, construir una confianza basada en expectativas alejadas de la realidad no ayuda al deportista a mejorar y puede terminar teniendo el efecto contrario cuando llegan las derrotas.

Desde su punto de vista, asumir las propias limitaciones y comprender que el éxito nunca está asegurado resulta mucho más útil que convencerse de que todo depende exclusivamente de la actitud. Esa visión, sostiene, permite afrontar los retos con una mentalidad más realista y centrar la atención en aquello que sí está bajo el control de cada persona: el trabajo diario, la preparación y el compromiso.

Toni Nadal, durante la entrevista a SPORT / Tinkle

Precisamente esa diferencia entre controlar el proceso y controlar el resultado constituye una de las ideas centrales de su intervención. Toni Nadal insiste en que actuar correctamente aumenta las posibilidades de alcanzar una meta, pero nunca puede ofrecer garantías absolutas. En cambio, hacer las cosas mal sí incrementa considerablemente las probabilidades de fracasar.

"Hacer las cosas bien no nos va a garantizar el éxito. Hacerlas mal casi siempre te garantiza el fracaso", resume. Con esa frase subraya que el esfuerzo debe entenderse como una condición necesaria para aspirar a buenos resultados, aunque nunca como una promesa de victoria.

Su conclusión apuesta por una filosofía basada en la responsabilidad personal y el realismo. "Puestos a elegir, elige el hacerlas bien", afirma como cierre de su reflexión. Más que prometer un éxito inevitable, el histórico entrenador defiende que la mejor decisión consiste en centrarse en el trabajo bien hecho, aceptando que el resultado dependerá también de factores que no siempre pueden controlarse.

Lejos de desanimar, el mensaje de Toni Nadal invita a sustituir el optimismo sin límites por una confianza fundamentada en el esfuerzo y la preparación. Para el técnico, reconocer que querer algo no siempre basta para conseguirlo no significa renunciar a intentarlo, sino comprender que el verdadero valor reside en hacer todo lo posible por alcanzar el objetivo, independientemente del desenlace final.