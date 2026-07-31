La aplaudida reflexión de Rafa Nadal: "Claro que quiero la igualdad. Yo lo que quiero es que las mujeres ganen más que los hombres si generan más que los hombres"

No fue una decisión nada fácil de tomar, pero Rafa Nadal decidió retirarse oficialmente del tenis profesional el 10 de octubre de 2024, después de 22 años en la élite, donde logró un total de 92 títulos individuales en su carrera, de los cuales 22 son torneos de Grand Slam. Un legado completamente imborrable.

Meses antes de retirarse, el deportista de Manacor concedió una entrevista a Ana Pastor en La Sexta que generó un gran debate, especialmente por la reflexión que hizo sobre el feminismo, aunque también por sus declaraciones acerca de la igualdad de oportunidades.

El tenista se abrió en canal y no tuvo ningún reparo en decir: "Claro que quiero la igualdad". Por esta razón, expresó que "si Serena Williams genera más que yo, quiero que Serena gane más".

"Yo lo que quiero es que las mujeres ganen más que los hombres si generan más que los hombres", destapó en La Sexta.

Una de las polémicas en las que se vio envuelto fue cuando llegó a un acuerdo con la Federación de Arabia Saudí para ser el embajador, a lo que Pastor le cuestionó: "¿Pero qué necesidad tenía Rafa Nadal de meterse en esto?".

El mallorquín expresó que "necesidad no hay ninguna. Si hablamos de que es un tema económico, te diría que me pagan, sí. ¿Que necesito el dinero que voy a recibir? Para nada. Ni me va a cambiar la vida. Yo no he firmado un supercontrato como otros compañeros deportistas que están ahí. Mi contrato con ellos es para promover el tenis y para intentar conseguir mis objetivos".

Rafa Nadal / Archivo

Sin embargo, Nadal explotó tras ser cuestionado por el feminismo: "Si me preguntas si soy feminista, dime qué significa feminista. Si es que todos merecen las mismas oportunidades, soy feminista. Claro que quiero igualdad, pero para mí no reside en regalar. A mí me molesta cuando dicen que los premios tienen que ser iguales".

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Por último, el tenista español no dudó en reconocer que "lo que no soy es hipócrita, no me gusta ser hipócrita y decir cosas que son fáciles de decir. ¿La misma inversión? ¿Las mismas oportunidades? ¿Sueldos, los mismos? No. Para qué".