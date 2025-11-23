Anunciado el sorteo de los Qualifiers de la Copa Davis 2026

El sorteo de los Qualifiers de la Copa Davis 2026 se celebró hoy domingo 23 de noviembre, antes de la final de la Copa Davis 2025, donde los equipos que competirán en los Qualifiers del próximo año conocieron su ruta a la Final a 8 de la Copa Davis 2026.

Entre las naciones iberoamericanas, Chile recibirá a Serbia, y Ecuador a Australia, mientras que Perú viajará a Alemania, Argentina a Corea, y Brasil a Canadá. Con su victoria ayer en semifinales, España se aseguró estar exenta de la primera ronda como finalista de esta edición y si gana el título, jugará en casa en la segunda ronda contra el ganador del Chile vs Serbia.

El sorteo tuvo lugar en el Bologna Fiere a las 12:00 CET (11:00 GMT) y se retransmitió en directo a través de la web de la Copa Davis.

Al igual que en 2025, los Qualifiers de 2026 se jugarán a dos rondas con eliminatorias directas con factor campo. Las eliminatorias de la primera ronda se disputarán los días 6, 7 o 7 y 8 de febrero de 2026, y las de la segunda ronda los días 18, 19 o 19 y 20 de septiembre de 2026. Los equipos locales podrán elegir las fechas.

Italia, el país anfitrión, recibe una invitación para la Final a 8 de la Copa Davis 2026. España es la cabeza de serie número 1 en el sorteo de la fase clasificatoria de 2026 y pasa directamente a la segunda ronda. Según el reglamento de la Copa Davis, si España se proclama campeona en 2025, también tendrá garantizada una eliminatoria en casa para la segunda ronda.

Los cabezas de serie restantes para el sorteo se determinaron según la clasificación provisional de naciones de la Copa Davis de fin de año 2025, que incluye los resultados de la Final a 8 de esta semana. La clasificación completa de fin de año se publicará la próxima semana.

Sorteo de las eliminatorias de 2026:

España (1) pasa directamente a la segunda ronda de las eliminatorias.

Chile (c) vs. Serbia (14)

Alemania (2) (c)* vs. Perú

Croacia (13) (c) vs. Dinamarca

Ecuador (c) vs. Australia (3)

Noruega (c)* vs. Gran Bretaña (12)

Bulgaria (c) vs. Bélgica (4)

Japón (c)* vs. Austria (11)

India (c) vs. Países Bajos (5)

Rep. de Corea (c)* vs. Argentina (10)

Hungría (c)* vs. EE. UU. (6)

Chequia (9) (c) vs. Suecia

Francia (7) (c)* vs. Eslovaquia

Canadá (8) (c) vs. Brasil

(c) = campo a elección; * = campo a elección por sorteo