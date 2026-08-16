Un año del 'fenómeno Jódar': de jugar ante 50 personas a ser la sensación del tenis español

La alta competición no espera a nadie. Y Rafa Jódar es el mejor ejemplo. El tenista madrileño ha necesitado apenas un año para pasar de ser una joven promesa a convertirse en una de las grandes figuras del deporte español. La lesión de Carlos Alcaraz le ha abierto todavía más espacio en el foco mediático, pero su irrupción viene de mucho antes.

Hace justo un año, el nombre de Rafa Jódar empezó a hacerse grande. Hace 365 días, el madrileño levantaba en Creta el primer título Challenger de su carrera. Era el 16 de agosto de 2025 y el tenista español se imponía al francés Dan Added por 6-4 y 6-2 en la final del Challenger de Hersonissos que se jugó ante apenas medio centenar de espectadores, nada que ver con las miles de personas que ocupan hoy las gradas para ver sus partidos. Por aquel entonces, todavía buscaba hacerse un espacio entre los profesionales. Hoy, doce meses después, su nombre ya ocupa un lugar destacado en el panorama del tenis español.

Resulta difícil imaginar una transformación tan grande en tan poco tiempo. Jódar ni siquiera tenía previsto disputar aquel torneo como uno de los jugadores del cuadro principal. Su ranking no le permitía acceder directamente y tuvo que entrar como 'alternate', después de que otro tenista causara baja por lesión antes de arrancar el torneo. Partía entonces desde el puesto 540 del ranking ATP y aterrizó en Grecia con el objetivo de lograr algunos puntos.

Aquel Challenger supuso el primer gran aviso de lo que podía llegar en un futuro. Desde entonces, el 'fenómeno Jódar' no ha hecho nada más que dispararse. En tan solo un año ha pasado de competir en Challengers a competir en lo más alto del circuito ATP, dejando atrás la etiqueta de joven promesa para convertirse en la segunda gran figura del tenis español, unicamente por detrás de Carlos Alcaraz.

Jódar, tras ganar su primer Challenger / X

El tenis profesional había vivido ascensos de varios cientos de puestos, especialmente en jugadores que han regresado después de lesiones o largos parones y han subdido rapidamente en el ranking tras volver a sumar puntos, pero el caso de Jódar va más allá: el español ha pasado del puesto 540 al 11 del ranking ATP en apenas doce meses.

Antes de lograr su primer Challenger, el nombre de Jódar ya destacaba. Se convirtió en el tercer español campeón del US Open júnior 2024. Además, recibió una beca para jugar con los Virginia Cavaliers de la Universidad de Virginia y fue elegido novato del año de la ITA, un reconocimiento que llegó poco antes de abandonar el tenis universitario para comenzar su carrera como profesional.

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Veremos si Jódar logra ahora lo más difícil: mantenerse en lo más alto de la élite y escribir un nuevo capítulo para la historia del tenis español.