Anna Kalinskaya desvela el nombre de jugador que intentó ligar con ella y otras tenistas: "Me escribió como 10 veces"

La tenista Anna Kalinskaya mencionó durante su aparición en el pódcast 'First&Red' sobre algunas insinuaciones que había recibido por parte de algunos tenistas. La jugadora rusa de 26 años actualmente se encuentra en el puesto 34 del ranking WTA y aseguró que Holger Rune le había escrito en varias ocasiones siendo insistente.

Los mensajes de Holger

"Un jugador de tenis me escribió como 10 veces y luego se rindió. Diré quién es ahora: Holger Rune. Le escribe a todo el mundo. Se cree demasiado importante" las palabras de la tenista rusa fueron recogidas por 'Marca'.

La respuesta del tenista

"Quizás Holger Rune solo esté desesperado, pero no es el único que me ha escrito" aseguró la jugadora. Tras las palabras de Kalinskaya, el tenista salió a desmentir públicamente a través de sus redes sociales. "Ja, ja, ja. Puede que tengamos diferencias culturales que hagan que Anna interprete un comentario en una 'story' como una invitación a una cita. Si quiero una cita, la pido. No te preocupes" aclaró el tenista.

Las conversaciones entre Kudermetova y Holger

En julio de 2025 la tenista rusa Veronika Kudermetova afirmó en una entrevista que frenó las conversaciones por redes que mantenía con Holger Rune. "Le dije a Rune que soy demasiado mayor para él y que si mirara mi Instagram, se daría cuenta de que estoy casada. Me respondió diciendo que los sentía, y desde ese momento, ni me saluda cuando nos cruzamos por los torneos" Kudermetova compartió lo ocurrido en el pódcast 'La primavera nos llama'.