Anisimova corta el camino de Badosa

Se acabó el camino de Paula Badosa en el WTA 1.000 de Doha. La tenista catalana, que volvió al Top-10 del ranking recientemente, no pudo confirmar el buen momento de forma mostrado en el Open de Australia y quedó eliminada en segunda ronda del torneo. La estadounidense Amanda Anisimova, número 41 del mundo, apenas hizo concesiones y con un juego solvente se llevó la victoria por un claro 6-4 y 6-3.

Después de la eliminación de la número 1 Aryna Sabalenka, la pista central del complejo catarí vivió una nueva sorpresa en el duelo que cerraba la jornada. Badosa, que esquivó la derrota en el duelo anterior contra la mexicana Zarazúa, corrió en este segundo duelo la misma suerte que su amiga y quedó fuera a las primeras de cambio.

La española arrancó el encuentro solvente al servicio y llegó a tener varias bolas de break que no llegó a convertir. Un total de cinco desaprovechó antes de que en el cuarto juego su rival hiciera buena su primera opción y consiguiera romperle el servicio (1-3). No tardó la catalana en recuperar la igualdad y en el séptimo consiguió devolverle el quiebre. No iba a ser suficiente, sufriendo más de la cuenta con un servicio que acabó cediendo de nuevo para que la estadounidense se anotara la primera manga.

No conseguía Badosa encontrar la forma de cambiar la dinámica del partido, yendo a remolque para afrontar la segunda marca. Aunque consiguió el break a las primeras de cambio, Anisimova se mantuvo firme y con dos roturas tuvo suficiente para cerrar el partido.

En octavos de final, Anisimova se enfrentará a la canadiense Leylah Fernandez, quien derrotó a la también estadounidense Emma Navarro, octava favorita, por un doble 6-2.