El anillo de 12 quilates que Sabalenka no se quita en los partidos: "Espero que se distraigan mis rivales"

Aryna Sabalenka está en uno de los mejores momentos de su vida, tanto a nivel personal como profesional. Número uno del mundo y comprometida con el empresario Georgios Frangulis desde hace una semana, la bielorrusa lleva el anillo de boda a todos los sitios. Todos es todos. Incluso en los partidos de tenis. Un detalle que no ha pasado desapercibido.

El anillo, de 12 quilates y valorado en 700.000 euros, lo está luciendo en todas sus citas en Indian Wells. De momento le está dando suerte, ya que ha pasado por encima de sus dos primeras rivales. "Es muy cómodo, hicimos alguna prueba de manera previa para ver si existía algún riesgo de perder el diamante al jugar, pero no hay ninguna", comentaba tras su debut con triunfo.

"Estaba bastante segura de llevar puesto el anillo en el partido, se siente muy cómodo, se siente brillante (risas). Espero que mis oponentes se distraigan con este diamante y me beneficie (risas)”, prosiguió Sabalenka, que se enfrentará en la siguiente ronda a otra jugadora que desataca por los accesorios con los que entra en pista: la japonesa Naomi Osaka.

La número uno del mundo también explicó cómo fue la pedida de matrimonio. "Como todos vieron en el vídeo, no fue algo preparado. Fue una sorpresa, pero todo el equipo lo sabía. Mi agente me dijo que tenía una reunión muy importante en 15 minutos, ni siquiera llevaba maquillaje, era de noche y estaba súper cansada, así que fui en vaqueros", inició.

"Entonces llegamos allí y vi a Georgios que estaba llorando, creo que era porque me veía poco arreglada, así que el momento no sería tan hermoso. Luego le pedí al fotógrafo que se apartara de mi cara, que se centrara únicamente en el anillo, pero fue un momento hermoso. Me sorprendió, aunque tenía la sensación de que iba a suceder aquí, pero aun así se las arregló para que fuera una sorpresa".

Sabalenka, ¿futura madre?

Hace unos meses, la tenista natural de Minsk ya confirmó que le gustaría ser madre en unos cinco años. Es decir, cuando tenga alrededor de 32. Más de una vez ha declarado que no tendría problemas en apartarse del circuito durante su embarazo y regresar de nuevo para recuperar el podio mundial. Ahora mismo, pocas jugadoras tienen la regularidad y el físico de Aryna.

Además de en lo profesional, Sabalenka va dando pasos hacia delante en su vida personal y se casará este año. Una noticia que ha llegado a los oídos de todo el circuito, tanto femenino como masculino. Incluso Novak Djokovic, buen amigo de la bielorrusa, se acercó una mañana en Indian Wells a observar su anillo de cerca y felicitarla personalmente por la noticia.