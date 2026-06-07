Angelo Binaghi, presidente de la Federación Italiana de Tenis, carga duramente contra Alcaraz: "Sinner nunca se compraría un yate de seis millones de euros"

Angelo Binaghi no se mordió la lengua. Fuertes declaraciones del presidente de la Federación Italiana de Tenis que han generado controversia en el circuito internacional tras establecer una comparación entre el italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz que muchos consideran desafortunada e innecesaria.

Durante una intervención pública, Binaghi elogió la figura de Sinner como modelo de profesionalidad y disciplina, pero lo hizo aludiendo directamente al tenista murciano. "A diferencia de Alcaraz, Sinner nunca se compraría un yate de seis millones de euros. Hoy tenemos la suerte de tener un campeón caído del cielo, que muestra el camino y recuerda cada día la importancia del trabajo", afirmó el dirigente.

El yate de Carlos Alcaraz / X

Carlos Alcaraz, uno de los grandes referentes del tenis mundial y múltiple campeón de Grand Slam, ha sido reconocido a lo largo de su carrera por su dedicación al entrenamiento, su competitividad y su rápida progresión en la élite del deporte. Por ello, algunos observadores consideran que las declaraciones de Binaghi menosprecian injustificadamente la trayectoria del jugador español.

Por su parte, el tenista de San Candido atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, pese al abandono en Roland Garros por las altas temperaturas. Hasta el momento, ni Alcaraz ni su entorno han respondido públicamente a las palabras del dirigente italiano. Tampoco se ha pronunciado el equipo de Sinner sobre una polémica que ha añadido tensión a una rivalidad deportiva que, hasta ahora, se ha caracterizado por el respeto mutuo entre ambos jugadores.