Andy Roddick, exnúmero uno del mundo, sobre el estado de Alcaraz: "No sé qué puedes hacer contra él"

El crecimiento de Carlos Alcaraz sigue siendo uno de los grandes temas del circuito y también motivo de análisis entre antiguos campeones. Andy Roddick, ex número uno del mundo, dedicó varios minutos de su pódcast “Served with Andy Roddick” a explicar por qué el español se ha convertido en un problema prácticamente irresoluble para sus rivales.

El estadounidense considera que la evolución técnica del murciano ha sido decisiva. Según explicó, el salto de nivel no se debe solo a su físico o a su talento natural, sino a mejoras muy concretas en su servicio y en la solidez desde el fondo de pista.

“Con Carlos tienes que cubrir demasiadas zonas de la pista. Saca increíblemente bien; su saque es mucho mejor que hace dos años. La consistencia de su revés también ha mejorado significativamente. Incluso si le pegas una pelota pesada y potente, siempre consigue entrar en la pista y tomar la iniciativa, y eso genera presión psicológica en el rival”, señaló.

Para Roddick, cuando Alcaraz está físicamente al cien por cien se convierte en un tenista casi imposible de neutralizar. El estadounidense solo ve a muy pocos jugadores capaces de discutirle el dominio en determinados momentos.

“Si está en su mejor nivel, a menos que seas alguien como Jannik Sinner, que a veces puede superarlo en intercambios, simplemente no sé qué puedes hacer contra él”, afirmó.

El campeón del US Open 2003 también abordó otro de los debates recientes: el cambio en el gesto de servicio del español, que ha provocado comparaciones con Novak Djokovic después de que el propio serbio bromeara en el Open de Australia sobre unos hipotéticos “derechos de autor”.

Alcaraz y Djokovic, tras las semifinales del Open de Australia 2025 / EFE

Roddick, sin embargo, negó que exista una copia real en la mecánica. A su juicio, las diferencias técnicas son claras pese a que la preparación previa al golpe pueda recordar visualmente al serbio.

“Djokovic sirve con ambos pies apoyados en el suelo, en posición plataforma, mientras que Alcaraz no lo hace, así que la comparación no es justa. La posición inicial puede parecerse, pero en los apoyos no tiene nada que ver”, explicó.

El análisis del estadounidense refuerza la sensación dominante en el circuito: Alcaraz no solo gana partidos, sino que continúa ampliando su repertorio técnico. Y, según Roddick, esa evolución es precisamente lo que está complicando cada vez más la tarea de encontrar la forma de derrotarlo.