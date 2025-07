Andy Murray, sobre su etapa como entrenador de Djokovic: "No estuve cómodo"

Poco antes de que empezara la temporada en el mundo del tenis, a finales de noviembre del año pasado, Novak Djokovic protagonizó un 'bombazo'. Andy Murray, recién retirado del tenis profesional, iba a ser su nuevo entrenador hasta por lo menos el Open de Australia. Unos meses después, se demostró que no eran la pareja técnico-jugador ideal.

El británico y el serbio, que siempre habían guardado una buena relación durante sus carreras profesionales, decidieron juntarse para hacer frente a la nueva ola liderada por Alcaraz y Sinner. Aun así, el resultado no fue el que esperaban, sea por el bajo rendimiento de Djokovic, el nivel táctico de Murray o la falta de entendimiento entre ambos.

Así fue como seis meses después, antes de Roland Garros, el serbio optó por destituir a Andy de la posición de 'coach'. Los resultados hasta el momento habían sido muy malos, dejando de lado el Open de Australia, donde el serbio fue capaz de eliminar a Carlos Alcaraz para después retirarse en semifinales por problemas físicos.

Andy Murray junto a Novak Djokovic / Djokovic

"Aprendes mucho sobre tus puntos débiles. Creo que para muchos ex jugadores es muy diferente ser jugador y entrenador, algo que me esperaba. Evidentemente, cuando trabajas con alguien de ese nivel, probablemente descubres tus puntos fuertes, pero también tus puntos débiles como entrenador", expresó Murray en una entrevista para 'The Tennis Mentor'.

Sobre su experiencia junto a Novak Djokovic, fue más concreto. "La mayoría de los ex jugadores son más bien débiles en el aspecto técnico del juego. A veces, Novak me pedía mucha información técnica y yo no me sentía muy cómodo con ella". Cabe recordar que se trataba de la primera experiencia de Murray como entrenador de tenis.

Andy Murray y Novak Djokovic durante sus carreras / EFE

"En términos de cómo enseñar la técnica a alguien, creo que los entrenadores que trabajan con jugadores más jóvenes y están acostumbrados a hacerlo son en realidad más fuertes que muchos entrenadores que trabajan en el circuito, porque una vez que un jugador tiene 20, 22 años, no intentas revisar su juego y su técnica", finalizó.

Un nuevo futuro para Murray... y Djokovic

También habló de su futuro como entrenador, aunque tiene claro que antes debe rodearse de los mejores. "Se trata de pequeños cambios aquí y allá, así que eso es algo en lo que definitivamente, si fuera a entrenar en el futuro, me gustaría trabajar y aprender de alguien que es muy bueno en eso".

Actualmente, el entrenador de Novak Djokovic es Dusan Vemic y su ayudante Boris Bosjankovic. Su nuevo equipo le ha acompañado en las citas de Grand Slam de Roland Garros y Wimbledon, donde ha alcanzado en ambas las semifinales y en las dos ha caído contra el mismo tenista: el número 1 del mundo Jannik Sinner.