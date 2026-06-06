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ROLAND GARROS
Andreeva - Chwalisnka en directo: Final de Roland Garros hoy en vivo
Sigue en directo la final femenina de Roland Garros 2026
Última hora y resultado en vivo de la final de Roland Garros 2026 entre Mirra Andreeva y Maja Chwalinska.
LA 17ª EN ACTIVO
Andreeva o Chwalinska serán la 17ª jugadora en activo campeona de Grand Slam. Aquí tienen la lista, que cuenta ya de nuevo con Serena Williams, que está de vuelta en el tenis.
UNA FINAL, DOS HISTORIAS
Si Mirra Andreeva se alza con el título, se convertirá en la campeona femenina más joven de Roland Garros desde Monica Seles en 1992
Por su parte, la polaca Chwalinska intenta convertirse en la campeona femenina de Roland Garros de menor ranking de la historia.
LA GRAN FINAL
Muy buenas tardes. Día de final en Roland Garros con el duelo entre Maja Chwalinska y Mirra Andreeva, que buscarán ser la nueva campeona de Grand Slam que hace días que ya se sabe que habrá en París.
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