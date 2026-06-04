Andreeva se carga a la invencible Kostyuk y estará en la final de Roland Garros

Roland Garros puede tener una campeona menor de 20 años. Mirra Andreeva arrasó en la primera semifinal. Poco más de una hora duró un partido entre dos guerreras. La rusa pasó por encima de Marta Kostyuk (6-1, 6-3), una jugadora que todavía no había perdido ni un solo partido en toda la gira de tierra batida. La pupila de Conchita Martínez sigue a un nivel espectacular y no ha cedido ni un solo set desde segunda ronda.

El factor más decisivo en el partido fue el viento. Andreeva, dentro de la incomodidad, fue capaz de gestionar mejor la situación y entender las direcciones que cogía la bola. En cambio, la ucraniana cometió un mayor número de errores no forzados y regaló una cantidad de puntos demasiado grande para ganar una semifinal. Y el resultado dejó claro quién se adaptó mejor a las condiciones.

Mirra Andreeva hace historia y se clasifica para la final de Roland Garros / YOAN VALAT

"Las condiciones fueron muy difíciles hoy. Hacía mucho viento y no podía entender de dónde venía. Me dije que aceptara todo lo que pasara en la pista porque era uno de esos días en los que podía pasar cualquier cosa. Solo quería luchar y dar lo mejor de mí", dijo Andreeva sobre las condiciones de viento que hubo en París. Una manera de afrontarlo que le permite estar en la gran final.

Con la victoria, Andreeva se convirtió en la quinta tenista más joven de la historia en alcanzar la final de Roland Garros, solo por detrás de Martina Hingis (18 años), Coco Gauff (18 años), Kim Clijsters (17 años), y de nuevo Martina Hingis, esta vez con 16 años.

"Esta pista (Philippe Chatrier) es la que mejor se adapta al juego de Andreeva de todos los torneos, nunca había jugado contra ella aquí. Vi en la pantalla que su récord aquí es 16-3 desde que tenía 15 o 16 años. Yo llegué a este torneo con un 4-7, así que claramente no es mi mejor pista. La pista y el viento la ayudaron mucho hoy. Yo no empecé bien, pero puede pasar. Todos ganan y todos pierden, es parte del juego", aseguró Kostyuk tras la derrota.

Su rival en la gran final será la polaca Maja Chwalińska, que se ha plantado en la final de Roland Garros tras haber pasado por la fase previa. En las semifinales, derrotó a una combativa Diana Shnaider (7-6, 6-4). Hace menos de un mes, estaba jugando un torneo de categoría WTA 250 y tuvo que retirarse. París tendrá una nueva campeona el próximo sábado.