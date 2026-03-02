Andre Agassi, leyenda del tenis, se rinde a Alcaraz: "Es impresionante"

El gran momento de Carlos Alcaraz sigue despertando elogios dentro y fuera del circuito. El último en sumarse ha sido Andre Agassi, uno de los nombres históricos del tenis, que analizó el nivel del español durante su presencia en el ATP 500 de Río.

El actual número uno del mundo llega lanzado al inicio de la gira americana después de conquistar el Open de Australia —donde además se convirtió en el jugador más joven en completar los cuatro títulos de Grand Slam— y levantar posteriormente el trofeo en el ATP 500 de Doha.

Andre Agassi, extenista profesional. / AFP

Para Agassi, la evolución del murciano ha sido tan rápida como impactante. El estadounidense, ganador de 60 títulos ATP, aseguró que su tenis reúne características que hasta ahora solo se habían visto en las grandes leyendas de este siglo.

“Su explosión es impresionante… combina muchas grandes cualidades de Federer, Nadal y Djokovic”, explicó.

El extenista también puso el foco en sus condiciones físicas y técnicas, especialmente en la capacidad para golpear fuerte sin perder control ni movilidad.

Alcaraz, preparado para afrontar su tercer desafío de la temporada / Europa Press

“La potencia de sus golpes es completamente aterradora. La fuerza y la regularidad que muestra son excepcionales, y sus movimientos son increíbles para su estatura”, señaló.

Agassi, además, analizó el panorama actual del circuito y apuntó directamente a la rivalidad entre Alcaraz y Jannik Sinner como el eje competitivo de esta nueva etapa del tenis.

“Se han establecido como los talentos de toda una generación y es un placer verlos enfrentarse y llevar el juego a un nivel superior”, afirmó.

El estadounidense considera que ambos están marcando el inicio de una nueva era tras el dominio del llamado Big Three, y que sus enfrentamientos están elevando el nivel competitivo del circuito en cada torneo.