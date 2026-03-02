TENIS
Andre Agassi, leyenda del tenis, se rinde a Alcaraz: "Es impresionante"
La leyenda estadounidense destaca la potencia y la variedad del juego del español y sitúa su rivalidad con Sinner como el gran motor del circuito actual
El gran momento de Carlos Alcaraz sigue despertando elogios dentro y fuera del circuito. El último en sumarse ha sido Andre Agassi, uno de los nombres históricos del tenis, que analizó el nivel del español durante su presencia en el ATP 500 de Río.
El actual número uno del mundo llega lanzado al inicio de la gira americana después de conquistar el Open de Australia —donde además se convirtió en el jugador más joven en completar los cuatro títulos de Grand Slam— y levantar posteriormente el trofeo en el ATP 500 de Doha.
Para Agassi, la evolución del murciano ha sido tan rápida como impactante. El estadounidense, ganador de 60 títulos ATP, aseguró que su tenis reúne características que hasta ahora solo se habían visto en las grandes leyendas de este siglo.
“Su explosión es impresionante… combina muchas grandes cualidades de Federer, Nadal y Djokovic”, explicó.
El extenista también puso el foco en sus condiciones físicas y técnicas, especialmente en la capacidad para golpear fuerte sin perder control ni movilidad.
“La potencia de sus golpes es completamente aterradora. La fuerza y la regularidad que muestra son excepcionales, y sus movimientos son increíbles para su estatura”, señaló.
Agassi, además, analizó el panorama actual del circuito y apuntó directamente a la rivalidad entre Alcaraz y Jannik Sinner como el eje competitivo de esta nueva etapa del tenis.
“Se han establecido como los talentos de toda una generación y es un placer verlos enfrentarse y llevar el juego a un nivel superior”, afirmó.
El estadounidense considera que ambos están marcando el inicio de una nueva era tras el dominio del llamado Big Three, y que sus enfrentamientos están elevando el nivel competitivo del circuito en cada torneo.
- Barcelona - Villarreal: resultado, resumen y goles de LaLiga EA Sports, en vivo
- Diego Costa, exjugador del Atlético: 'Simeone me debe la mitad del sueldo. La mitad de la casa me la merezco yo
- Alerta: La Finalissima queda suspendida
- Barcelona - Villarreal de LaLiga 2025/26: reacciones, polémicas y última hora, en directo
- El PSV blinda a su promesa más culé: 'Mi sueño es jugar en el Barça y ganar la Champions
- Lamine desvela que no solo sufría pubalgia: 'No era feliz
- Ansu Fati, cifras 'a lo Kane' pese a los constantes problemas físicos
- Carrera Sprint MotoGP Tailandia 2026: resultados y tiempos de Pedro Acosta y Marc Márquez