El análisis de Djokovic tras caer en Indian Wells: "Tengo una sensación amarga"

Novak Djokovic sucumbió de la manera más dramática en Indian Wells. El serbio se veía las caras con un jugador temible en las condiciones del desierto californiano, como Jack Draper, y libraron una batalla de un nivel altísimo en la que acabó ganando el británico. Sin embargo, Nole volvió a demostrar que está capacitado todavía para plantar cara a los mejores.

"Todo se ha decidido en un punto, nada más. Jugamos un punto increíble que luego me acabaría costando el break, aunque fue genial poder ganarlo. Lo malo es que me quedé completamente sin gasolina y no empecé a sentirme un poco mejor hasta finales del tercer set", reconoció el balcánico, que había ganado el primer set del encuentro.

Novak Djokovic, exhausto tras un punto ante Draper / JOHN G. MABANGLO

Jack Draper ha vuelto a un gran nivel después de una lesión que lo ha mantenido apartado durante meses. Para el tenista británico era fundamental sacar un buen resultado en este torneo y Djokovic se convertía en el obstáculo más alto de todo el camino. Con un gran servicio y aguantando una guerra física de dos horas y 37 minutos, Draper sigue adelante.

"No creo que haya ninguna diferencia importante en su nivel respecto al que había mostrado antes de su lesión. Quiero decir, hoy ha demostrado que puede jugar a un gran nivel, no venía siguiéndole mucho estas semanas, pero sé que en Dubái jugó algunos buenos encuentros. Aquí es el campeón defensor, sabemos que le gustan las condiciones, que se adaptan a su juego, hoy se ha podido ver", confesó Novak.

"Ahora mismo tengo una sensación amarga dentro de mí, es normal después de perder un partido como este, pero estoy orgulloso de mí mismo por haber luchado de esta forma y haberlo dado todo en la cancha, eso seguro. Esto es lo único que tomaré como punto culminante, el hecho de no rendirme e intentarlo siempre", finalizó el actual número tres del mundo.

El aficionado al tenis no tardará mucho en volver a ver a Novak Djokovic. Y es que el serbio está inscrito en el Masters 1000 de Miami, que se celebrará inmediatamente después del torneo de Indian Wells, y en el que defiende la final de año pasado. Por tanto, si quiere mantenerse en lo alto del ranking para evitar a Alcaraz y Sinner hasta las semifinales en Grand Slams, deberá rendir bien.