Ana María Parera, madre de Rafa Nadal: "Toni le ha ayudado muchísimo, pero me preocupaba tanta presión"

En el documental de Netflix sobre Rafa Nadal se pudo ver la faceta más familiar y privada del tenista. Gracias a testimonios como los de su padre, Sebastián Nadal, y su madre, Ana María Parera, conocimos detalles de la infancia y los inicios en el tenis del ganador de 22 Grand Slams.

"Empezó muy joven a tener que librar batallas en su cabeza", apuntó su madre, refiriéndose a las dificultades físicas que ha tenido que afrontar el español a causa de su enfermedad crónica.

En lo que Rafa Nadal siempre ha hecho hincapié es en la importancia que ha tenido y sigue teniendo su familia, tanto a nivel deportivo como en las decisiones empresariales. De hecho, su mujer, Mery Perelló, confesó en el documental que no fue hasta 2018, cuando el español tenía 31 años, cuando se fueron a vivir juntos.

Además, aseguró que, de haber sido por él, "se hubiera quedado toda la vida viviendo con sus padres", apuntó la mujer de Nadal, con quien mantiene una relación desde hace 21 años.

"Siempre ha sido un niño cariñoso"

Ana María relató algunas de las anécdotas de Rafa cuando era pequeño y destacó que siempre había sido un chico tranquilo. "Nunca ha sido un niño travieso. Su carácter no ha cambiado, aunque en los torneos sigue demostrando una personalidad más fuerte. Siempre ha sido un niño cariñoso", aseguró sobre Nadal.

Tras la emisión del documental de Netflix, se cuestionó mucho la figura de su tío Toni Nadal como entrenador y las exigentes prácticas que imponía a su sobrino desde pequeño.

Una conducta que la madre de Rafa admitió que llegó a preocuparle en alguna ocasión: "Toni le ha ayudado muchísimo a ser lo fuerte que ha sido. Pero yo, como madre, estaba preocupada por tanta presión", reconoció.

"Siempre parecía que tenía que ser mejor, siempre parecía que no era suficiente, siempre parecía que tenía que llegar más alto", señaló Ana María, destacando la falta de satisfacción personal que sentía Nadal con respecto a su carrera tenística.

"Genera inseguridades", se sinceró Ana sobre la presión y la exigencia que recaía sobre su hijo.

Unas delcaraciones que coindicen con las que él mimso hizo respecto a sus rutinas y manías que se exigía antes casi de cualquier punto y que incluso le avergonzaban: "Hubo un momento en el que intenté perderme alguna rutina porque no me gustaba verme, pero no pude. Las necesitaba. Me daban seguridad", concluyó.