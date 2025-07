La amenaza del fisio despedido por Sinner: "Quizá algún dia hable"

Jannik Sinner volvió a sorprender con otra decisión en su 'staff'. El italiano volverá a contar con el preparador físico con el que dejó de trabajar cuando salió a la luz la polémica del positivo en clostebol. La incorporación de Umberto Ferrara al equipo deja en muy mal lugar a Giacomo Naldi, el fisioterapeuta al que se acusó de haber usado un spray que contenía la sustancia prohibida.

El caso de 'doping' acabó resuelto como una "contaminación involuntaria", ya que Naldi había utilizado dicho spray para tratar una herida en la mano del tenista. Posteriormente, sin guantes, masajeó a Jannik Sinner y provocó que la piel del italiano absorbiera el medicamento tratado previamente.

"Ahora la pesadilla vuelve a empezar, como el verano pasado. No tengo intención de hablar. Es una historia que me ha entristecido demasiado, ha dañado mi imagen. Cuando llegue el momento, hablaremos de todo con calma. No quiero arruinar también estas vacaciones. Ahora mismo, solo quiero que me dejen en paz. Quizás algún día hable, pero ahora mismo me duele demasiado", dijo Naldi tras conocer la vuelta de Ferrara al equipo.

Giacomo Naldi, el exfisioterapeuta de Jack Sinner, junto al tenista italiano. / Instagram Giacomo Naldi

"La decisión se ha tomado en consonancia con el equipo directivo de Jannik como parte de los preparativos en curso para los próximos torneos, incluidos el Abierto de Cincinnati y el US Open", comunicó el equipo del tenista italiano. "Umberto ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de Jannik hasta la fecha, y su regreso a refleja un renovado enfoque en la continuidad y el rendimiento al más alto nivel".

Antes de Wimbledon, el italiano ya había sorprendido a todos despidiendo a su preparador físico, Marco Panichi, y su fisioterapeuta, Ulises Badio. Dicha decisión comportó que el número uno del mundo afrontara el Grand Slam londinense sin esas posiciones cubiertas y tratara sus molestias durante el torneo con los médicos que ofrece la propia ATP.

Jannik Sinner, durante el torneo de Wimbledon / NEIL HALL

En el caso de Panichi, el despido se habría producido por hablar en medios sin autorización del entorno del jugador. Una falta de coordinación comunicativa que habría colmado la paciencia del equipo de gestión del tenista, que cuida al milímetro su imagen y mensajes públicos tras un año convulso fuera de las pistas.

Muchos puntos a defender

El italiano afronta un último tramo de temporada muy exigente, teniendo que defender título en todos los Masters 1000 y en el US Open. Es decir, cualquier desliz del número uno favorecería a Carlos Alcaraz, que tuvo un final de 2024 horrible y prácticamente solo puede sumar durante los próximos torneos. Difícil será que no se estreche el cerco entre ambos tenistas.

Sinner ha alzado dos de los tres Grand Slams de esta temporada y tuvo tres bolas de partido para llevar un pleno en 2025. Para el Grand Slam neoyorkino es el gran favorito, después de arrasar el año pasado sin dar opción a ningún rival, pero jugadores como Alcaraz y Djokovic intentarán impedir el monopolio italiano en pista dura.