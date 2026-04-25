Amélie Mauresmo, directora de Roland Garros, sobre la baja de Alcaraz: "Estamos decepcionados"

Amélie Mauresmo, directora de Roland Garros, reaccionó a la ausencia de Carlos Alcaraz en Roland Garros con una mezcla de decepción y comprensión. La directora del torneo admitió el impacto que supone perder al vigente bicampeón, aunque quiso transmitir optimismo de cara a la edición de 2026.

En un mensaje enviado a los medios, la francesa mostró primero su apoyo al murciano, consciente de lo difícil que debió ser tomar esa decisión. “Lo primero que pienso es en Carlos Alcaraz, que sin duda tuvo que tomar una decisión muy difícil. Sabemos lo mucho que le importa Roland Garros”, señaló.

ame lie mauresmo / RG

Mauresmo también quiso insistir en que lo prioritario es la salud del español y su recuperación cuanto antes. “Quiero decirle que se cuide, que cuide su salud y que pueda volver a competir lo antes posible. Los próximos meses son muy importantes en el calendario”, añadió.

La ex número uno mundial reconoció que la noticia supone un golpe para el torneo, especialmente por el peso que Alcaraz había ganado en París en las últimas temporadas. “Es cierto que inevitablemente nos decepciona un poco no contar con él, sobre todo después de lo ocurrido el año pasado y esas dos ediciones marcadas por su presencia”, explicó.

UN RECUERDO IMBORRABLE

La directora recordó así la histórica final de 2025, cuando Alcaraz derrotó a Jannik Sinner en un duelo épico de más de cinco horas.

Aun así, quiso mirar al futuro y defender que el torneo seguirá ofreciendo grandes historias pese a la baja del español. “El torneo seguirá evolucionando. Habrá novedades, quizás nuevos nombres que den un paso adelante. El deporte siempre nos depara muchas sorpresas”, afirmó.

Alcaraz y Sinner se saludan tras su enfrentamiento en la final de Roland Garros 2025 / EFE

Mauresmo también se acordó de los aficionados franceses, que esperaban volver a ver a Alcaraz en la Philippe Chatrier. “Lamentamos la decepción del público, por supuesto, pero así es el deporte. Hay muchas exigencias y un calendario muy apretado”, concluyó.

Roland Garros pierde a una de sus grandes estrellas, pero desde la dirección del torneo insisten en que París volverá a ofrecer una edición inolvidable.