Un amateur doblega a Sinner y se embolsa un millón de dólares australianos

Ni Carlos Alcaraz, ni Jannik Sinner, ni ningún tenista del circuito. El primer gran premio tenístico de la temporada fue para una amateur, el australiano Jordan Smith, que fue el mejor en el novedoso Million Dollar 1 Point Slam 2026.

El torneo disputado en Melbourne en la previa del Open de Australia presentaba un original formato con partidos a punto único y una mezcla explosiva de estrellas del circuito profesional y jugadores amateurs locales. Fue precisamente uno de estos últimos el que se hizo con el jugoso premio, un millón de dólares australianos, algo más de medio millón de euros.

Jordan Smith había superado en las rondas previas al mismísimo Jannik Sinner, que estrelló su saque contra la red cuando quedaban tan solo 12 participantes. Después, cuando era ya el último amateur en juego, con siete participantes en liza, eliminó a Amanda Anisimova y llegó a la última ronda contra la la número 117 del mundo, Joanna Garland. La tenis taiwanesa estaba al servicio y se vio sorprendida por el resto de su rival.

Se la jugó con un revés a dos manos que se marchó directamente por el pasillo de dobles, dejando a un emocionado Smith como ganador mientras la euforia se desató en una pista abarrotada.

Un espectáculo puro

El torneo dejó además otra anécdota, cuando el conductor del torneo presentó a Jannik Sinner como número 1 del ranking. El italiano se lo tomó a broma y con un "todavía no", dio por zanjado el asunto mientras Carlos Alcaraz sonreía esperando en un lado de la pista.

El murciano fue uno de los representantes del circuito profesional que participaron en el torneo, y fue eliminado por la griega Maria Sakkari a falta de nueve participantes. Alcaraz se la jugó con una de sus habituales dejadas, pero le faltó altura y la bola no pasó la red.

Además estuvieron presentes el propio Sinner, Alexander Zverev, Andrey Rublev, Daniil Medeved, Iga Swiatek o Coco Gauff, que vivieron con intensidad cada ronda.