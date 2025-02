La AMA pide dos años de suspensión a Sinner por dopaje

Los fantasmas del dopaje vuelven a perseguir a Jannik Sinner. El tenista italiano estuvo en el centro de la polémica tras dar positivo por clostebol en marzo de 2024, un caso que sigue sin estar cerrado a pesar de que la ITTA hiciese la vista gorda en su momento...

El número uno del mundo estuvo implicado en un posible caso de dopaje que, finalmente, se resolvió como no procesable tras entender que se trataba de contaminación cruzada. Según la versión del tenista, su fisioterapeuta Giacomo Naldi había contaminado al italiano al masajear sus músculos, una explicación que sirvió a la ITTA (organización encargada de salvaguardar la integridad del tenis profesional) para no sancionar al tenista.

Un proceso inexplicable

A pesar de dar positivo en marzo, el caso del tenista no fue conocido públicamente hasta agosto de ese mismo año. El mundo del tenis expresó su malestar ya que el italiano, a pesar de haber dado positivo por una sustancia prohibida, no fue suspendido de manera temporal hasta que se resolviese el caso. El caso sigue levantando ampollas hoy en día con organismos que buscan que se imponga una sanción para Sinner.

Jannik Sinner celebra su victoria / AP

En este sentido, la Agencia Mundial Antidopaje (que ya recurrió el caso hace escasos meses) es quien vuelve a la carga a por el italiano. A través de su portavoz James Fitzgerald, en una entrevista a La Stampa, el representante valora la evolución del caso: "Creemos que la conclusión de que no hubo culpa ni negligencia no es correcta según las reglas actuales, y solicitamos un período de suspensión de entre uno y dos años. La AMA no solicita la cancelación de ningún resultado, salvo los ya impuestos en primera instancia", expresa.

Una sanción dura

El portavoz recuerda que las normativas respecto al código antidopaje se revisan cada cierto tiempo: "Han sido los deportistas los que han presionado para que se apliquen sanciones más severas a los infractores, con el resultado de que el período de suspensión se ha ampliado de dos a cuatro años. El problema de la posible contaminación es real y la AMA está abordándolo".

James Fitzgerald se ha referido a que algunos deportistas puedan enmascarar dosis bajas con el consumo de otras sustancias: "Es bien sabido que algunas sustancias pueden tomarse con el fin de enmascarar la ingestión de otras . Por tanto, es importante que dichos agentes enmascaradores estén presentes en la lista de sustancias y métodos prohibidos". El caso sigue abierto ya que el TAS decidió abrir audiencia del recurso de la AMA para que se celebre a puerta cerrada los días 16 y 17 de abril.