Álvaro Alcaraz: De 'Blessed Hands' a 'Hottie Coach'

Mientras Carlos Alcaraz continúa su camino en Indian Wells, su equipo también ha tenido motivos para celebrar fuera de la pista. El protagonista en esta ocasión no ha sido el propio número uno del mundo, sino su hermano mayor Álvaro Alcaraz, que se ha llevado un curioso reconocimiento en el desierto californiano.

El hermano del murciano y miembro de su equipo fue el ganador del peculiar torneo que el pódcast Nothing Major Show, liderado por los extenistas Sam Querrey, John Isner, Steve Johnson y Jack Sock, organiza cada temporada para elegir al entrenador más atractivo del circuito. El premio, bautizado como Hottie Coach of the Year, terminó en manos de Álvaro Alcaraz, conocido entre los jugadores como Blessed Hands.

El galardón, planteado en tono humorístico, se ha convertido en una de las bromas más comentadas durante el torneo californiano. La competición amistosa entre entrenadores fue impulsada por el exnúmero uno Andy Roddick, y terminó con Álvaro imponiéndose en la votación final.

La noticia llegó también a la rueda de prensa de Carlos Alcaraz tras uno de sus partidos en el torneo. Cuando un periodista mencionó el premio, el murciano no pudo evitar reaccionar con una sonrisa y celebrar el momento levantando el puño.

"Claro que estaba al tanto. Probablemente estaba más nervioso que con mi propio torneo", reconoció entre risas.

El español explicó además que el pequeño torneo se había convertido en una broma recurrente entre los jugadores del circuito durante los últimos días en Indian Wells.

Carlos Alcaraz, durante el torneo de Indian Wells / EP

"Fue algo divertido. Un montón de jugadores lo estuvieron viendo y siguiendo los resultados. Estoy feliz de que mi hermano se llevase el Hottie Coach of the Year", comentó Alcaraz, todavía entre carcajadas.

Aunque se trata de un premio puramente simbólico, el momento dejó una de las anécdotas más curiosas del torneo californiano y volvió a mostrar el buen ambiente que rodea al equipo del murciano en uno de los escenarios más importantes del circuito.