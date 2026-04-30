Aliona Bolsova dice adiós al tenis

La tenista española Aliona Bolsova puso este miércoles punto final a su carrera como profesional tras caer ante Marina Bassols en los octavos de final del torneo WTA 125 de La Bisbal d’Empordà (Girona).

A sus 28 años y siendo la actual número 250 del mundo, Bolsova ya había anunciado que este sería su último torneo en el circuito. Su despedida comenzó con una victoria trabajada ante la estadounidense Peyton Stearns, en un duelo que se alargó durante casi tres horas.

Sin embargo, no pudo superar su segundo compromiso en La Bisbal, donde Bassols puso fin a su carrera con un marcador de 6-3 y 7-6 (7).

Nacida el 6 de noviembre de 1997 en Chisináu (Moldavia) y afincada en Palafrugell, Aliona Bolsova Zadoinov se despide del tenis profesional sin títulos individuales en el circuito WTA, pero dejando momentos destacados en su trayectoria.

Su mejor resultado en un Grand Slam llegó en Roland Garros 2019, donde alcanzó la cuarta ronda, firmando la mejor actuación de su carrera en un grande.

Así se cierra la etapa profesional de una jugadora que supo abrirse camino en la élite a base de esfuerzo y constancia.