Del Algarve al US Open: Jaime Faria, el 'bendecido' por Djokovic que reta a Alcaraz

Tras completar un regreso que ni él mismo imaginaba, Carlos Alcaraz afronta el segundo reto en el US Open. Su victoria ante Safiullin convenció al mundo que está al 100%, aunque el murciano admitió que debe mejorar el nivel mostrado en su primer partido tras 139 días fuera de las pistas por lesión.

En segunda ronda, el murciano se las verá con un rival inédito en su carrera. Será ante el portugués Jaime Faria, un tenista poco habitual en estas rondas de Grand Slam pero que su 2026 está siendo sin duda su gran explosión con muchas victorias entre torneos ATP y Challengers.

Desconocido por el gran público, Faria nació en Lisboa el 6 de agosto de 2003 y tuvo una infancia muy alejada al deporte. Hijo de un profesor de arte, llegó a pintar cuadros que fueron expuestos en el museo en el que también trabajaba su padre, siendo probablemente el único tenista profesional que puede presumir hoy en día de haber expuesto su arte al público.

Más allá de las curiosidades, el gran salto de Faria llegó el pasado año en el Open de Australia, donde se plantó también en segunda ronda topando entonces con Novak Djokovic, quien le dejó un mensaje muy especial tras superarle. "Me dijo que tengo futuro y eso significa todo para mí" relató en una entrevista al portal PuntoDeBreak este pasado mes de febrero, recordando un partido en el que llegó a conseguir llevarse un set.

Del serbio explica ser un enamorado, siendo para él el favorito por delante de todos, también de un Alcaraz al que deberá medirse este miércoles.

DEL ALGARVE Y FAN DEL SPORTING

Más allá del tenis, Jaime es un fiel aficionado al Sporting de Portugal. "Siempre que tengo tiempo voy a ver los partidos, tengo el billete anual. Siempre que puedo voy: muchos de mis amigos son del Sporting y vamos todos juntos al estadio, es un buen momento para dejar el tenis e ir con los amigos" explicó en la mencionada entrevista, dejando claro su nombre favorito en el fútbol; Bruno Fernandes.

Faria, rival de Alcaraz en segunda ronda del US Open 2026 / EFE

Pese a su afición por el fútbol, el portugués se decantó por el tenis pese a que en su país no es algo nada habitual. "Cuando era pequeño, yo vivía en el sur de Portugal, en Algarve. Había un torneo de exhibición, de leyendas del tenis: Wilander, Ivanisevic, McEnroe... con siete años, mis padres me llevaron allí. El primer día, nos dejaron en el área de los niños. El segundo día, mi hermano y yo les dijimos que no queríamos estar ahí, que queríamos ir a ver los partidos. Todo empezó ahí" relató para dar a entender como empezó su amor por el tenis.

Sus referentes no son nombres nada habituales, Joao Sousa y Tsonga, pero Faria tiene muy claro como ha conseguido llegar hasta aquí y como tiene que seguir para ir todavía más arriba. "Trabajar y trabajar, no hay más secretos" explica sobre su irrupción en el Top 100.

Humilde y tranquilo se transforma en pista, sacando un carácter que bien necesitara para derrocar a un Alcaraz que ya demostró en primera ronda que pese a llevar mucho tiempo inactivo no se le ha olvidado para nada jugar a tenis.