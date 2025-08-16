Alexander Zverev, el elegido de Nadal para ganar a Alcaraz

Alcaraz y Zverev se ven las caras en las semifinales de Cincinnati (00:00 hora española). El español y el alemán no se han enfrentado en lo que llevamos de temporada, a pesar de ocupar la segunda y tercera posición del ranking. 'Sascha', que llevaba unos últimos meses muy malos en cuanto a resultados, se está reencontrando con su juego tras refugiarse en la familia Nadal.

Tras su derrota en la primera ronda de Wimbledon, Zverev se dio cuenta que necesitaba un cambio. Algo que cambiara la dinámica que llevaba durante el año, con duras derrotas en torneos grandes. Entonces llegó la llamada de Toni Nadal. "Después de Wimbledon se puso en contacto conmigo. Le agradecí mucho que lo hiciera. Hablamos por teléfono durante aproximadamente una hora y media, intercambiamos algunos mensajes y luego decidimos ir a Mallorca", comentó el tenista alemán.

Varios vídeos se filtraron en redes sociales donde se veía a Zverev entrenar junto a Toni Nadal en las Islas Baleares. No solo le dio consejos el entrenador; también lo hizo Rafa: "Rafa me dio una gran perspectiva de lo que realmente es jugar contra mí, porque me veía como jugador y ahora también me veía como espectador. Así que fue genial estar allí".

Un entrenamiento entre Toni Nadal y Zverev / X

En Toronto, ya dio un paso adelante alcanzado las semifinales del torneo, donde cayó en el tie-break final ante el ruso Karen Khachanov. Aun así, el gran paso lo ha dado en Cincinnati, alcanzando la misma ronda que en Canadá pero ante rivales de entidad. Uno de ellos fue el propio Khachanov (que acabó retirándose en el segundo set) y en cuartos de final superó con facilidad a Ben Shelton, que solo pudo ganar cuatro juegos.

El verdadero reto lo tendrá contra Carlos Alcaraz, que llegaba a Cincinnati con las dudas del año pasado, cuando cayó en su debut, pero ha ido subiendo su nivel y demostrando que en pista dura puede dar mucha guerra. Sin duda, parece que los dos jugadores que más pueden hacer frente al monopolio de Jannik Sinner son el alemán y el murciano.

Carlos Alcaraz se impuso al ruso Andrey Rublev / EFE

Ambos tenistas se han enfrentado en un total de 11 ocasiones. Curiosamente, Zverev es de los pocos tenistas que puede afirmar que le tiene ganado el 'head to head' a Charly. El germano ha vencido en seis ocasiones al actual número dos del mundo, siendo la última vez en las ATP Finals 2024, mientras que Carlos lo ha hecho en cinco.

"Ahora mismo no me siento muy bien"

La gran duda es cómo llegarán ambos jugadores al partido. Zverev no se sintió del todo bien al acabar el suyo contra Ben Shelton. "Ahora mismo no me siento muy bien. Ya veremos si tengo un día para recuperarme y, con suerte, sentirme al cien por cien de nuevo. No estoy seguro de qué ha pasado, salí hoy y probablemente me sentí mejor que en meses... Al final del primer set, empecé a sentirme mal y fui empeorando progresivamente", dijo.

Todo hace indicar que, gane quien gane, será Sinner el tenista que espere en la gran final. El italiano se enfrenta a la mayor revelación del año en un torneo ATP: la de Terence Atmane. El jugador francés ha completado una semana histórica, venciendo a dos jugadores del 'top ten' y cambiando radicalmente su vida por el desempeño en Cincinnati. La gran duda es quién lo acompañará en el duelo por el trofeo.