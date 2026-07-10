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WIMBLEDON
Alexander Zverev - Arthur Fery, en directo: última hora y resultado del partido de semifinales de Wimbledon
Sigue en directo la primera semifinal de Wimbledon con Alexander Zverev y Arthur Fery
Última hora y resultado en vivo del partido de semifinales de Wimbledon entre Alexander Zverev y Arthur Fery.
ZVEREV 4-3 FERY* | 1er SET (0-0)
¡Cómo resiste a los intercambios Fery! El británico planta cara en este primer set.
ZVEREV* 3-2 FERY | 1er SET (0-0)
¡Recupera el break Fery! Quiere dar guerra el británico en el partido.
ZVEREV 3-1 FERY* | 1er SET (0-0)
¡Juego para Zverev! Falla con el revés cruzado Fery y el alemán se coloca por delante en el primer set.
40-15
ZVEREV 2-1 FERY* | 1er SET (0-0)
¡Dos bolas de break para Zverev! Gran derecha paralela del alemán.
ZVEREV* 2-1 FERY | 1er SET (0-0)
Zverev se sirve de sus buenos saques para volver a poner la delantera. Sin breaks en el primer descanso.
30-15
ZVEREV 2-1 FERY* | 1er SET (0-0)
Aprieta el alemán desde el resto. Se coloca con un interesante 15-30 a favor.
ZVEREV 1-1 FERY* | 1er SET (0-0)
Gana su primer juego Fery, con más facilidad que el alemán.
ZVEREV* 1-0 FERY | 1er SET (0-0)
Primer juego para Zverev, que ha tenido que lucirse con su primer servicio para sacarlo adelante.
40-40
ZVEREV* 0-0 FERY | 1er SET (0-0)
Incomoda Fery desde el resto en el primer juego del partido. Deuce con servicio de Zverev.
ZVEREV - FERY | 1er SET (0-0)
¿Zverev logrará alcanzar su segunda final consecutiva de Grand Slam? ¿Será capaz Fery de prolongar su sueño en la hierba de Londres?
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