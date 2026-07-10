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Alexander Zverev - Arthur Fery, en directo: última hora y resultado del partido de semifinales de Wimbledon

Sigue en directo la primera semifinal de Wimbledon con Alexander Zverev y Arthur Fery

Alexander Zverev, durante el torneo de Wimbledon

Alexander Zverev, durante el torneo de Wimbledon / EUROPA PRESS

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Última hora y resultado en vivo del partido de semifinales de Wimbledon entre Alexander Zverev y Arthur Fery.

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