Álex Ruiz, nutricionista de Carlos Alcaraz: "Hace lo que quiere con la raqueta y es un genio, aunque lo acompaña de una mentalidad ganadora y de saber gestionar muy bien los momentos malos"

Álex Ruiz trabaja con algunos de los mejores deportistas del mundo, entre ellos Carlos Alcaraz, acompañándolos desde un ámbito fundamental para el alto rendimiento: la nutrición. Su labor va más allá de la alimentación y abarca aspectos como la hidratación, la suplementación, el descanso y la prevención de lesiones.

Me gustaría que nos explicaras cómo es tu día a día con estos deportistas: Delfi Brea, Eva Navarro, Darwin Blanch, Ángel Ayora y, por supuesto, Carlos Alcaraz.

Mi día a día con los deportistas de élite son días de alto rendimiento también para mí. Tengo disponibilidad absoluta y el teléfono siempre disponible porque tanto el tenis como el pádel y el golf viajan por todo el mundo. Los cambios horarios hacen que tenga que estar pendiente de cualquier duda relacionada con la alimentación, la suplementación o la hidratación. Es un trabajo muy intenso y cercano.

¿Tú alguna vez te desplazas con los deportistas?

Ahora ya no tanto, viajo más por España, si viajo con un tenista solo puedo dedicarme a una persona. Ahora mismo puedo gestionar muchas cosas vía telefónica o videollamadas. Además, dentro de los equipos de los deportistas siempre hay personas clave. En el caso del equipo de Carlos Alcaraz, por ejemplo, el fisio y readaptador, Juanjo Moreno, es la persona con la que también hablo, incluso más que con el propio deportista.

Comentamos las cosas que van sucediendo y vamos ajustando para que se transmita más a través de él. Sobre todo cuando están de viaje, con los cambios horarios es importante tener una persona dentro del equipo. El fisio suele ser una figura central porque siempre está pegado al atleta

Por ejemplo, en el caso de Darwin Blanch, de Ángel Ayora o Carlos Alcaraz, son deportistas muy jóvenes. ¿Cómo cambia esta preparación cuando son más jóvenes y entran en la élite?

Cuanto más joven, más fácil es generar buenos hábitos porque se crean automáticamente. El deporte no debe plantearse a corto plazo: hay que pensar en la prevención de lesiones y en conseguir una carrera lo más longeva posible. En el caso de los jóvenes, la alimentación, el sueño y el ejercicio físico adaptado al deporte forman la base. La idea es aprovechar esa etapa para incorporar estrategias que puedan servir durante toda la carrera deportiva.

Álex Ruiz con Carlos Alcaraz / Instagram

Llevas aproximadamente cinco años trabajando con Carlos. ¿Cómo es trabajar con una persona que está sometida a tantísima presión por el ranking o por lo que se espera de él?

La presión va por dentro de cada deportista. Por eso es importante rodearse de un buen equipo. Tener esa relación de confianza, poder hablar de cualquier cosa y poder soltarte, creo que es lo más importante.

Además está la genética que tengas en la gestión de la frustración, de las emociones y de los problemas. Porque, al final, en el tenis, en cada punto hay un problema. Si no eres muy bueno a nivel de gestión de adversidades, te va a influir. Poniendo el ejemplo de Carlos, él es muy bueno gestionando esos momentos. Y creo que es uno de los principales diferenciales que tiene, además de que es un fenómeno a nivel tenístico.

Es indiscutible que es uno de los mejores tenistas del mundo. ¿Qué es lo que más te sorprendió cuando empezaste a trabajar con él?

Lo cercano que es.

¿Y qué crees que le diferencia del resto de tenistas?

La mentalidad y que tiene la mano de Dios, podríamos decir, haciendo un símil a Maradona. Hace lo que quiere con la raqueta y es un genio. Es un Picasso, un Andy Warhol del tenis para mí. Además, eso se acompaña de una mentalidad ganadora y de que sabe gestionar muy bien los momentos malos. En la mayoría de un partido de tenis, o al menos la mitad, van a ser malos en el sentido de perder puntos o hacer errores no forzados.

Y, al contrario de frustrarte, él lo toma como: "Venga, ya está, seguimos". Hay momentos en los que se puede frustrar y no encuentra la salida, como cualquier deportista, pero él la suele encontrar mucho más rápido y con bastante más frecuencia.

Carlos Alcaraz tiene la mano de Dios

Hiciste una entrevista donde explicabas qué cambios habíais implementado para el Open de Australia. Ahora, con el US Open, ¿qué diferencias habéis introducido?

Ahí es diferente por la parte de la temporada, aunque Carlos ya sabemos que viene de estar cuatro meses parado. Pero las estrategias ya son más internas y van enfocadas al sueño, al calor y a la hidratación. Va muy enfocado a que el intestino esté tranquilo, que no haya grandes agresiones para poder soportar de la mejor manera el calor y la humedad que hace en Nueva York.

Es complicado jugar con el calor y la presión que hay. Se juntan muchos tipos de estrés que hay que poder gestionar. Tenemos que estar muy atentos y en perfecta coordinación con Juanjo Moreno, su fisio readaptador, para cualquier cosa que vaya surgiendo en directo.

Djokovic ha eliminado el gluten y los lácteos de su dieta. ¿Qué opinas de eliminar ciertos alimentos en la alimentación de un deportista?

Sobre Novak no puedo opinar porque no sé los motivos por los que los eliminó. Quien lo haya hecho dentro del equipo, o él personalmente, tendrá sus motivos. Pero lo que ha hecho Djokovic... Para mí es una persona que ha demostrado mucha valentía, que ha sido fiel a sí mismo y a la que le ha dado igual todo lo que hayan podido decir de él. Es verdad que ha sido siempre muy polémico y ha sido la oveja negra entre el Big Three, pero eso demuestra que tiene convicciones y personalidad. A mí especialmente me ha gustado mucho todo lo que ha hecho desde 2020 hasta aquí.

A sus 39 años sigue siendo un rival a batir...

Antes no lo apreciaba tanto, estaba muy fijado en Nadal, como todos en España. Pero ha callado muchas bocas por su forma de actuar y de responder ante ciertas situaciones. Creo que es un ejemplo a seguir por cualquier deportista de cualquier deporte, sobre todo en el tenis.

Djokovic es el mejor de la historia por todo lo que ha conseguido

Es una persona que ha demostrado tener un gran talento y una gran resiliencia, y a la que le da igual lo que digan de él. Él sigue su camino y es fiel a sí mismo. Ha demostrado que le ha ido bastante bien con 39 años. Sigue compitiendo y llegando a semifinales o finales de Grand Slam, y eso no lo ha conseguido nadie más que él. Por eso creo que es el mejor de la historia.

Hay muchos colapsos físicos por las condiciones. Lo hemos visto con Djokovic en Cincinnati o con Sinner en Roland Garros. ¿Cuál dirías que es la herramienta perfecta para intentar combatir estas condiciones?

Todos estamos expuestos a esos golpes de calor. A veces sí que es algo puntual y mala suerte, y otras veces sí que hay que tener una buena estrategia y controlar todo lo que se pueda, todo lo que esté en nuestras manos.

Hay que tener en cuenta todas las variables que sean controlables por el equipo: alimentación, suplementación, hidratación, sueño y diversos protocolos y conocimientos sobre la persona en sí. Todo ello para que haya la menor probabilidad de que pueda suceder algún evento de este tipo como golpes de calor, gastroenteritis o cualquier cosa relacionada con la práctica deportiva en condiciones extremas.

Me gustaría trabajar con Rafa Jódar

Si tuvieras que elegir a un deportista con el que te gustaría trabajar en un futuro, de cualquier disciplina, ¿con quién te gustaría trabajar?

Si tuviera que elegir a alguien español, te diría Rafa Jódar. Evidentemente, me parece una figura que ya no es de futuro, sino de presente. Se le ve muy centrado. Lo que he visto, que esté su padre y que haya esa protección a nivel de que no haya mucha distracción, me parece una muy buena estrategia. Es un chico muy centrado, de un origen normal, que se lo ha trabajado todo y ha llegado ahí por su propio mérito. Me parece que tiene un futuro enorme y que va a ser un fenómeno en el tenis.

Rafa Jódar no tiene un equipo grande, está él con su padre. Me gustaría saber tu opinión sobre qué figuras consideras clave dentro de un equipo y cuáles son súper necesarias.

El fisio es la primera figura. En el caso de Carlos, Juanjo Moreno ha sido su fisio y preparador físico durante casi todos estos años. Que haya un buen médico, en el caso de Carlos también te puedo hablar muy bien del coordinador médico, que es el doctor Domingo Pascual.

A partir de ahí, el equipo puede completarse con preparadores físicos, psicólogos deportivos y podólogos. Lo ideal es contar con un equipo multidisciplinar bien coordinado y evitar que el exceso de información termine perjudicando al deportista.