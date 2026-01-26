Alex De Miñaur, el gran error del tenis español

Alex De Miñaur será el rival de Alcaraz en los cuartos de final del Open de Australia 2026. Un partido en el que el público tendrá un claro favorito, aunque muy cerca estuvo de ser un duelo 100% español. Nacido en Sídney en 1999, Alex De Miñaur creció en Alicante desde los cinco años, empezando su aventura en el mundo del tenis de la mano del que todavía a día de hoy es su entrenador, Adolfo Gutiérrez.

De padre uruguayo y madre española, la familia De Miñaur regresó a Australia cuando Alex tenía 14 años y allí empezó a jugar bajo la bandera australiana. “Durante ese tiempo, me encontré muy cómodo con la Federación Australiana, que me costeó todos los gastos para poder jugar a tenis, algo que no había pasado en España. Mis padres no podían pagarme la carrera como jugador de tenis. Era imposible. En Australia me apoyaron mucho” explicó el propio jugador hace años en una entrevista.

Pese a haber declarado su gran cariño por España en múltiples ocasiones, nunca ha dudado en cambiar su bandera. La Federación australiana, de la mano del extenista Todd Woodbridge, en tan solo dos minutos supo apreciar el talento que tenía De Miñaur y decidió cubrir todos los gastos. Aquello llamó la atención de España, que intentó recuperar al joven tenista, aunque ya era demasiado tarde.

Sin duda, una gran oportunidad perdida para el tenis español que podría tener ahora mismo a dos de los mejores jugadores del mundo.

EL SUEÑO AUSTRALIANO

Ahora, de vuelta a los cuartos por segundo año consecutivo, el australiano quiere dar el salto definitivo a su carrera alcanzando sus primeras semifinales de Grand Slam, aunque para ello deberá hacer frente a un Carlos Alcaraz contra quien no conoce victoria en sus duelos anteriores.

Álex De Miñaur en el Open Australia / AP

Las dificultades de Álex de Miñaur ante la élite, especialmente frente a jugadores capaces de imponer su potencia desde el fondo de la pista, son bien conocidas. Esa tendencia se ha repetido en sus duelos directos con Sinner o Alcaraz, quien ha ganado los cinco enfrentamientos previos, cediendo solo dos sets.

Con la majestuosa Rod Laver Arena a su favor, De Miñaur buscará devolver todo el apoyo recibido y seguir con la esperanza local, que no ve a un campeón masculino en su torneo desde Mark Edmonson en 1976.

En busca de romper de nuevo las ilusiones australianas, Carlos Alcaraz tratará de romper su techo de cristal en Melbourne Park y dar un paso más hacia el único Grand Slam que le queda por conquistar. A tres pasos solo de ser el tenista más joven de la historia en completar el career Grand Slam, Alcaraz no dudará en seguir haciendo evidente su superioridad sobre De Miñaur.

Argumentos no faltarán en el que sin duda es el mejor partido hasta la fecha en el presente Open de Australia.