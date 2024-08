Àlex Corretja: “Nadal sigue por su tranquilidad”

Àlex Corretja, ex tenista, ha encontrado en su rol de comentarista una nueva forma de vida donde disfruta, se siente cómodo y es feliz. Desde Roland Garros, donde comenta el tenis de los Juegso Olímpicos para Eurosport, el ex tenista explicó a SPORT como es su vida tras cumplir los 50 años y mantenerse en el tenis desde otra perspectiva.

En abril cumpliste los 50. ¿Cómo lo llevas?

Lo llevo genial pero es la primera vez en mi vida que mi edad me impacta. Hago deporte casi cada día, estoy bien físicamente y con mucha energía, pero el número me impacta aunque estoy donde quiero y con quien quiero.

Te has convertido en un referente como comentarista de tenis.

Me apasiona. Es algo que salió natural, no fue buscado y ha ido a más. La clave es que en mi día a día ya me he olvidado de mi faceta de tenista. Me ayuda para comentar y para aportar cosas con mi experiencia, pero lo de ser comentarista es todo un descubrimiento y me llena muchísimo que a la gente le guste. Para mí lo más importante es que se valore lo que hago hoy.

¿Por qué crees que te encuentres tan cómodo en este rol?

Porque me lo paso bien y tengo la sensación de que lo que está ocurriendo puedo explicarlo de una forma diferente al haberlo vivido en primera persona. Esto ayuda muchísimo porque puedo dar un punto de vista diferente. Lo que he aprendido es que no puedo juzgar a ningún jugador, simplemente tengo que explicar por qué hacen lo que hacen en la pista.

El ‘feedback’ que he tenido con los espectadores me ha ayudado mucho a evolucionar y a seguir como comentarista

¿Cómo ves tu evolución tras 18 años de comentarista?

Es muy fuerte porque hace más años que hago de comentarista de los que fui tenista. El ‘feedback’ que he tenido con los espectadores me ha ayudado mucho a evolucionar y a seguir con ello. Siento que la gente me ve como si fuera parte de su familia y me saludan como si me conocieran de toda la vida. Yo intento contestar a la gente en redes, hablar con ellos en la calle… Interactúo con ellos todo lo que puedo y me lo paso bien.

¿Entiendes mejor a los periodistas desde que haces entrevistas?

Siempre he entendido a los periodistas. Tienen un rol muy complicado porque tienen que hacer preguntas y a la vez intentar sacar chicha para que el lector tenga algo. Hacer preguntas es extremadamente difícil porque todo el mundo las juzga. Por otro lado el deportista siempre está a la expectativa porque sabe que se busca un buen titular, y más ahora con las redes sociales. Mi ventaja es que al no considerarme periodista intento no ser sensacionalista y esto hace que muchas veces el deportista se abra más. Considero que cuando el deportista se siente incómodo has perdido así que intento dejarme llevar un poco por lo que siento en ese momento.

Àlex en una cabina durante la retransmisión de un parido / RRSS

¿En los Juegos Olímpicos revives la medalla de bronce que ganaste en Sydney 2000?

Cuando te trasladas a un sitio donde ha pasado algo que tu has vivido sí que te transporta a aquel momento. Cuando entro en Roland Garros sé lo que hice allí jugando finales, o en la Copa Davis con los triunfos, o la victoria del Masters… en los Juegos lo mismo. Es como si te transportaras en el túnel del tiempo y lo revives. Tengo un recuerdo maravilloso de la ceremonia inaugural, de las emociones, la gente llorando, sobre todo los deportistas de deportes más minoritarios. Allí te das cuenta de la importancia que tienen los sueños de cada deportista.

La pareja Nadal-Alcaraz en los Juegos ha sido una bomba. Una foto muy potente por todo lo que transmiten estos jugadores

Rafa Nadal y Carlos Alcaraz han sido los grandes protagonistas de estos Juegos Olímpicos.

Ha sido una bomba. Una foto muy potente por todo lo que transmiten estos jugadores. Si hubieran sido dos jugadores buenos no hubiera nacido la ‘Nadalcarazmanía’, hubiera sido una foto más, pero estamos hablando de Rafa, el mejor deportista español de la historia mundial, y a ello añadimos una nueva estrella que se come el mundo con su explosividad, naturalidad y simpatía. Tiene mucha fuerza. Pese a que son muy humildes tienen una potencia los dos que trasmite mucho y con mucha personalidad.

¿Por qué sigue jugando Rafa?

Primero porque ama a nuestro deporte como pocos y después porque él cree que hay algo que todavía puede conseguir. En su interior siente que aún le queda algo dentro, que no ha dicho la última palabra.

¿No sería mejor retirarse?

Creo que es mejor retirarse un poco más tarde que un poco más pronto. Si te retiras un poco más pronto ya no hay vuelta atrás. Es complicado volver. Así que creo que él nota que el destino le deparará algo para poder decir que lo ha dado todo. Tiene la sensación que ha dado el 99% de su carrera y cree que hay un 1% que lo quiere volver a experimentar. Si perde partidos no pasa nada. Lo que trasciende de Rafa es lo que ha sido y como lo ha hecho. Si todavía puede hacer algo no cambiará nada en su carrera, pero lo hace por su tranquilidad. El quiere exprimir su carrera al 100% no al 99%. Es su forma de ser.

No me gusta compararles porque son estilos muy diferentes, pero no hay duda que quien coge el relevo de Nadal es Carlos

Ya podemos decir que Alcaraz es su sucesor

A mí no me gusta compararles porque son estilos muy diferentes, pero no hay duda que quien coge el relevo de Nadal es Carlos. Nadie está preparado para coger un relevo así y Carlos lo está, lo que pasa es que los números de Rafa son estratosféricos y no sé cuántos años será Carlos capaz de aguantar este ritmo. Esto es imposible de saber, pero es normal que pensemos que está a esta dimensión porque se lo ha ganado a pulso. Si a ello añadimos que tiene mucha fe en sí mismo, lo expresa y lo consigue merece que pensemos que es su sucesor.

¿Qué cualidades tiene Carlos para ser tan bueno?

Alcaraz tiene una cualidad muy grande y es que depende de él diría que en el 99,9% de los partidos que juega en el circuito y ello es una ventaja inhumana. Es un lujo descarado.

¿Volveremos a ver a Paula Badosa arriba?

Creo que sí si vuelve a coger un poco de estabilidad de torneos. Diría que está encontrando de nuevo el camino. Es una chica con mucha personalidad y potencial y que tiene algo especial para hacer un ‘petardazo’ y que su nombre quede para siempre en la historia.