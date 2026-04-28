Àlex Corretja, extenista y comentarista, sobre la lesión de Alcaraz: "No tengo claro que pueda llegar a Wimbledon"

La baja de Carlos Alcaraz por lesión dejó la temporada de tierra batida sin uno de sus grandes alicientes. La ausencia del murciano supuso un jarro de agua fría incluso para su gran rival, Jannik Sinner, y emplaza sus nuevos suelos a la temporada de hierba.

Alcaraz sufrió molestias durante el pasado Barcelona Open y se vio obligado a abandonar. Poco después confirmaba que tampoco estaría presente en el Mutua Madrid Open e hizo saltar todas las alarmas cuando se presentó en la gala de los Premios Laureus con una aparatosa férula en su brazo derecho. Unos días más tarde confirmaba que tampoco podría estar presente en los siguiente torneos en tierra batida, Roma y Roland Garros.

"Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista", explicaba en un comunicado.

El pupilo de Samu López ha optado por una decisión conservadora y tomarse su tiempo para recuperarse completamente, sin plazos definidos. Una decisión que comparten algunas voces autorizadas como la del extenista y actual comentarista Àlex Corretja.

"Máxima paciencia. Hay que pensar en el día a día, dejar que ese tendón se vaya recuperando lo mejor posible y no ponerse una fecha concreta", explicaba al respecto el catalán en una charla en 'El Larguero' de la 'Cadena Ser'.

Corretja, junto a Alcaraz / X

"Después de un mes y medio que quizás esté fuera de competición, veremos cuándo puede volver a entrenar, empezar en la época de hierba no sé si va a ser lo más fácil porque a veces ahí haces malos gestos, te meten saques abiertos y te puedes fastidiar la muñeca", advirtió Corretja.

Para el extenista barcelonés es clave no precipitarse en la vuelta. Yo no tengo claro que vaya a llegar a Wimbledon porque no tengo ni idea de cómo está yendo la recuperación, solo estoy deseando que vuelva como todo el mundo pero yo ahora mismo me lo plantearía como 'vamos a ver lo qué sucede'", comentó, apuntando a que "ellos (alcaraz y su equipo) están cumpliendo los plazos que ven prudentes".

"Adelantarse a decir que no va a Roland Garros quiere decir que necesitan curar la lesión con tranquilidad. Sobre todo no hay que presionarle, que vuelva cuando él crea que está preparado", zanjó al respecto.

Feliciano recomienda tranquilidad

Feliciano López, director del Mutua Madrid Open junto a Garbiñe Muguruza, compartió la opinión de Corretja, recordando la importancia de una muñeca sana para los tenistas. "La muñeca es un tema difícil porque hay muchos huesos, cartílagos... es una parte además que el tenista necesita. no al 100, al 200 por cien porque todo se hace con la muñeca. Si no está al 100 por cien y está al 80 es un problema más grande que si eso pasa en otra parte del cuerpo", argumentó.

Garbine Muguruza y Feliciano Lopez, codirectores del Mutua / AFP7 vía Europa Press

"Lo que creo es que tienen que tener mucha tranquilidad. Cuando Carlos hizo sus declaraciones en los Laureus vi que es consciente de que es una lesión seria. Además, tiene una edad en la que no tiene que correr", zanjó el madrileño.