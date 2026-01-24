Álex Corretja, extenista, sobre el cambio físico de Alcaraz: "Lo veo 'muy mazado', muscularmente preparado"

Carlos Alcaraz ya está en la cuarta ronda del Open de Australia en su camino por conseguir el único de los cuatro Grand Slams que le faltan por conquistar. Su rival en la próxima ronda será el estadounidense Tommy Paul. Tras superar al francés Corentin Moutet en un partido muy serio, el tenista español sigue sin ceder un solo set en su aventura por ser el más joven en conquistar el preciado Career Grand Slam. Para ello, deberá ahora dejar en el camino a Paul, que llega a la cita en un gran estado de forma.

Si el murciano superase esta ronda, todo lo que viniera serían puntos para el ranking. Y en semifinales ya, inevitablemente, aparecen grandes nombres. Alexander Zverev y Daniil Medvedev serían los más posibles, dos jugadores que han demostrado ser capaces de vencer a Alcaraz, pero que también han sucumbido, y con más frecuencia, ante el poderío del jugador español.

El cambio físico del murciano

Para otro extenista como Álex Corretja, que llegó a ser el número uno del mundo, el momento actual de Carlos Alcaraz tiene mucho que ver con el trabajo físico que viene realizando. El catalán analizó su estado este viernes en El Larguero, poniendo el foco en una evolución corporal que considera determinante para su rendimiento en pista.

“Lo veo muy fuerte, pero ágil. No lo noto pesado ni rígido. Está definido, trabajado, y con una musculatura muy adaptada a lo que exige el tenis de máximo nivel”, explicó Corretja, destacando que el físico de Alcaraz responde a una preparación pensada para competir al más alto nivel.

Tras una pretemporada intensiva enfocada en la biomecánica y la resistencia metabólica, el murciano ha mostrado una musculatura notablemente más definida y "mazada" en el Open de Australia 2026.

En su análisis, el exjugador subrayó la importancia de encontrar el punto justo entre potencia y resistencia. A su juicio, Alcaraz está logrando equilibrar ambas facetas, algo fundamental en un deporte donde los golpes son cada vez más explosivos, especialmente en superficies duras.

Corretja también apuntó que este estado físico puede marcar diferencias en un Grand Slam como el Open de Australia. Según explicó, los movimientos son extremadamente exigentes y, a medida que avanza el torneo, los intercambios se vuelven más largos e intensos debido al aumento del nivel de los rivales.

“Estos primeros partidos le han venido bien para que las piernas ganen chispa y ritmo”, añadió, en referencia a las victorias ante Adam Walton, Yannick Hanfmann y Corentin Moutet, dejando claro que el físico de Alcaraz parece ir en clara línea ascendente.