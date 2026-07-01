Álex Corretja, extenista: "No tener a Alcaraz en Wimbledon es un infierno"

La ausencia de Carlos Alcaraz se está haciendo muy larga para el mundo del tenista. Su calidad y magia son incuestionables en el circuito y provocan que miles de espectadores disfruten del espectáculo del tenis. El español, debido a su lesión de muñeca, tuvo que bajarse del torneo de Wimbledon. Y Álex Corretja le está echando mucho de menos.

"No tener a Carlos en las pistas es un infierno. Hemos perdido parte de nuestra magia, de nuestra esencia... Eso no quiere decir que no lo viva con la misma ilusión porque, si te gusta el tenis, hay cosas interesantes. En Roland Garros, sin Carlos y después cuando perdió Sinner y Djokovic, dio la sensación de que se abría el mundo. El torneo se hizo muy interesante. Pero no tener a Alcaraz ya no es un tema tenístico, es un tema de tensión, de la ilusión que tienes el día que juega; cuando él no juega lo hace Sinner o Djokovic y la palpitación es completamente diferente", dijo en una entrevista en 'MARCA'.

Carlos Alcaraz, durante el torneo de Wimbledon del año pasado / TOLGA AKMEN

"Cuando comento un partido de Carlos hay muchísima gente enganchada. Hablas con él al final del partido... Es una situación parecida a cuando estaba Nadal. Si están o no están cambian mucho. Por suerte para los españoles, en París, Jódar hizo cuartos. Se nota mucho cuando no está Alcaraz, te sientes un poco huérfano y la gente te lo hace saber".

Todo hace indicar que este será el último Grand Slam sin Carlos Alcaraz. El murciano tiene entre ceja y ceja el objetivo de llegar en las mejores condiciones al US Open. De hecho, la planificación pasa por jugar algún torneo previo en el que probarse y ver cuáles son las sensaciones. Eso sí, donde quiere poner toda la carne en el asador es en Nueva York. Allí ganó el año pasado.

Novak Djokovic, en Wimbledon / Europa Press

El escenario es ideal para que Sinner vuelva a conquistar Wimbledon. "Yo lo veo bastante favorito, pero la verdad es que Roland Garros ha abierto una lata. Y tengo la sensación de que todos los que pensaban que no podrían ganar nunca un Grand Slam, tipo Fritz o Tiafoe, ahora ven sus opciones si no van por el lado de Sinner y Djokovic. Con Carlos habían taponado el circuito y ahora se ha abierto. A pesar de esto que digo, no será nada fácil ganar a Jannik en hierba a cinco sets", dijo Corretja.

¿La última bala de Djokovic?

Uno de los pocos tenistas capaces de hacer frente al italiano es Novak Djokovic. "Pienso que ya le queda pocas balas en la recámara. Y él lo sabe, es consciente de que físicamente está al límite y que se le tiene que dar todo. Pero en Australia, jugó la final y ganaba un set a cero a Alcaraz. Y se impuso a Sinner en las semifinales".

"Novak es demasiado listo para descartarlo. Pero la hierba es su opción porque no hay tanto especialista, porque resta mejor que nadie. Este Wimbledon marcará un antes y un después de lo que le queda de carrera, seguro. En función de lo que pase aquí, habrá un punto de inflexión", remató. Sin Alcaraz, la hierba de Wimbledon pierde brillo y otros tenistas ganan oportunidades.