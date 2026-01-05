Àlex Corretja desvela su predicción para 2026: ¿Alcaraz o Sinner?

El tenis 2026 arranca este mes de enero con el Open de Australia como plato fuerte en el calendario. Como cada año, Melbourne Park centra toda la atención con los dos grandes nombres del circuito dispuestos a seguir dominando el tenis mundial.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner buscarán volver a reinar en un Grand Slam, con el italiano defendiendo la corona conseguida en las dos últimas ediciones. Una lucha en la que parece difícil que pueda entrar un tercer contendiente y que se han repartido los otros ocho títulos de grandes títulos entre los dos.

En 2025, dos para uno y dos para otro, como sucedió en 2024. Algo que Àlex Corretja vuelve a pronosticar para este año. "Es muy difícil responder a esta pregunta, especialmente después de que Carlitos se haya separado de su entrenador de larga data Juan Carlos Ferrero. El año pasado, dije que compartirían los títulos. Este año, digo… esto se repetirá" declaró.

Barbara Schett apuesta por Sinner

A diferencia de Corretja, la austríaca Barbara Schett, comentarista en la actualidad en Eurosport, se decanta por Sinner. "Creo que ganará más títulos de Grand Slam" apuntó desigualando la balanza para este 2026.

No hay duda que salvo contratiempo grave, Alcaraz y Sinner volverán a reinar en el tenis. Cuatro títulos de Grand Slam y la cima del ranking volverán a ser los grandes objetivos de los dos monstruos del tenis actual, que volverán a regalar batallas de ensueño a todos los aficionados con el objetivo de seguir destrozando todos los récords habidos y por haber.