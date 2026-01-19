Àlex Corretja da un aviso sobre la separación de Alcaraz y Ferrero: "Lo puede echar en falta"

El inicio de Carlos Alcaraz en el Open de Australia salió a pedir de boca. El tenista murciano superó sin problema alguno al tenista local Adam Walton y puso rumbo a segunda ronda. Pese a la victoria, el post partido del murciano volvió a estar marcado por el tema de moda en su vida, la separación profesional con Juan Carlos Ferrero.

Preguntado ya de manera insistente en la previa del torneo, el jugador español tuvo que volver a lidiar con varias preguntas alrededor del tema. Algo que no es solo ya habitual en las comparecencias del propio Alcaraz, sino que es el gran tema en todas las tertulias, como sucedió en el programa de Eurosport 'Pasando Bolas'.

En él, Àlex Corretja, lanzó un mensaje conciso al respecto, asegurando que fue una noticia que conmovió a todos, sabiendo lo que representan tanto el uno como el otro para el tenis español. "Tengo la sensación que su etapa todavía no había acabado. Se ha cortado ante de los que todos creíamos" aseguró.

Más allá de la noticia, Corretja también analizó las posibles consecuencias, con un aviso claro. "Se va a tener que adaptar. Si bien el grupo se ha mantenido, no hay duda de que el buque insignia era Ferrero. Le ha educado, le ha moldeado, le ha enseñado muchas cosas y eso ahora lo puede llegar a echar en falta Carlos".

Pese a ello, tiene confianza ciega en que Alcaraz sabrá lidiar con ello y adaptarse a la nueva situación con Samu López. "Ahora queda esperar que se adapte bien y que toda esa información que tiene la lleve a cabo en pista, porque no hay que negar que el artífice es Alcaraz pero tenía a alguien detrás que era muy importante, aunque bien es cierto que ahora tiene a Samu que también lo conoce muy bien" finalizó Corretja.

Por el momento, no hay duda en ello. Victoria y mensaje claro del murciano. "Samu es el mejor entrenador del mundo" sentenció en rueda de prensa con la mirada ya puesta en el partido de este próximo miércoles ante el alemán Hanfmann en busca ya de la tercera ronda en Australia.