Àlex Corretja: "Alcaraz tiene espíritu Copa Davis cien por cien"

Àlex Corretja (Barcelona, 1974) fue uno de los artífices de la consecución de la primera Copa Davis de España tras una épica final que se celebró en el Palau Sant Jordi de Barcelona contra Australia. Un título que ha cumplido ya 25 años, precisamente en este 2025 en el que España ha vuelto a una final del torneo de selecciones.

El extenista barcelonés, actualmente comentarista deportivo, habló para SPORT sobre ese hito deportivo, así como del contexto actual de la Copa Davis sobre la que se plantean cambios para conseguir que sea más atractiva para los jugadores.

¿Cuál es el primer recuerdo que se te viene a la mente cuando piensas en la final de 2000?

El primer recuerdo, sin duda, es el de Ferrero haciendo el 'passing' contra Hewitt, el de la avalancha, el del reconocimiento del equipo con el público, la unión que hubo. Y me viene mucho el sentimiento de ilusión, como una época muy importante de nuestro tenis y sobre todo de mucha tensión, porque teníamos una sensación de mucha responsabilidad y conseguirlo fue, yo creo, una sensación de alivio y de orgullo al mismo tiempo.

Tú has sido jugador, capitán y ahora también comentarista. De los tres roles, ¿ con cuál te quedas? ¿cuál es el más tranquilo?

Sin duda para mí el más tranquilo es el de comentarista, porque como jugador sufres mucho, por más que disfrutas en varias ocasiones, hay situaciones que no son sencillas de gestionar, porque te duele el estómago, a veces tienes dolor de cabeza, la noche anterior te cuesta dormir, los momentos previos a las finales son muy intensas y eso no es tan fácil. Es verdad que una vez estás jugando ya te lo pasas muy bien y lo disfrutas, pero hay momentos de muchísima tensión. A nivel de capitán lo que transmites es lo que has aprendido e intentas llegar a los jugadores de la mejor manera posible, entendiendo qué es lo que les está sucediendo, pero yo sinceramente no me parecía tan nervioso como jugar.

Y a nivel de comentarista básicamente me lo paso muy bien, porque solo analizo lo que veo y no tengo ni que correr, puedo estar sentado, puedo estar de pie, puedo estar comiendo, puedo estar bebiendo y previo a lo que es la final la preparación es muy tranquila. En ese sentido son tres etapas muy diferentes, que todas las he disfrutado mucho, pero que al final estoy contento de haberlas vivido todas.

Los protagonistas levantan la Copa Davis en Barcelona / EFE

En 2000 se dio algo inédito como el G4, ¿crees que con el tenis actual se podría volver a dar algo así?

El G4 fue una apuesta muy arriesgada por parte de Agustí Pujol, el presidente de la Federación Española de Tenis de entonces, muy valiente, creo que muy disruptiva, muy poco comprendida en el momento, pero que al final dio sus frutos y eso es lo que se buscaba, que España ganara su primera Copa Davis en la historia, que llegara a muchísima más gente, que el tenis se abriera un poco más las fronteras, que no fuera tan reducido, y yo creo que con esa Copa Davis se logró llegar a mucha gente y a muchos niños, muchas niñas que miraban y a partir de ahí pienso que se abrió la lata para que se creara y se generara una gran unión en el equipo, una forma, una filosofía de entender lo que era el grupo, y que creo que ha permanecido durante todos los años, y han pasado 25, pero nosotros sentimos que hicimos algo muy difícil, muy importante, y encima se ganó, que yo creo que eso fue clave para que se tuviera la confianza en el grupo.

Se ha hablado recientemente de la opción de que la Copa Davis sea cada dos años, tú que has sido jugador, capitán, ¿qué opinas? ¿Crees que sería positivo?

El sentimiento que tú tienes con la Copa Davis es inigualable a cualquier otro torneo, porque no juegas solo para ti, tienes detrás a todo un equipo, a toda una afición que te sigue en todo el país,... hay que encontrar un equilibrio, porque no hay duda de que en muchas ocasiones tú estás pensando en tu ranking, en cómo quieres subir para llegar lo más arriba posible, cómo vas a conseguir tus objetivos, y la Copa Davis no siempre encaja, porque igual vienes de jugar en pista rápida, te vas a jugar a pista tierra, o vienes de tierra y te tienes que ir a hierba, a otro continente, todas esas cosas luego no son fáciles de adaptarte, de ahí que es normal que tengan que buscar soluciones, y bueno, lo están luchando, no han de perder su esencia.

¿Qué crees que se puede hacer?

Creo que durante un tiempo se perdió un poco esa esencia, y ahora se está recuperando bastante, entonces tendrán que encontrar una solución para que los grandes jugadores tengan la ilusión de participar. Nadie quiere saltarse la Davis porque no tengas el sentimiento de jugar la Davis, es porque a veces tu jornada y tu año siempre es tu ranking, la Davis al final es un sentimiento que a veces puedes y a veces no puedes, entonces yo creo que si encuentran una buena fórmula, pues al final tendrán más jugadores de arriba que es lo más importante para la competición.

¿Veremos a Carlos Alcaraz alguna vez levantando la Copa Davis?

Alcaraz tiene espíritu de Copa Davis 100%, aunque no haya competido en las últimas ocasiones por diversos motivos, es un jugador de equipo, es un jugador que siente los colores, es un jugador que es explosivo, que es valiente, que no se va a esconder cuando se le necesite, pero que no haya estado a lo mejor en según qué eliminatorias últimamente, no es porque no tenga todos estos sentimientos, sino porque no le ha encajado por diferentes motivos, entonces pienso que algún día le va a llegar, creo que el equipo poco a poco se va dando cuenta que tiene fe, que hay otros jugadores que se pueden contar con ellos y ojalá que lo consiga, porque es un sentimiento que aunque ganes muchos títulos individuales, cuando lo consigues en la Copa Davis es algo que llega mucho más a la calle y llega a mucha más gente que a lo mejor ni siquiera le interesa el tenis.