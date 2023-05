Alerta por el estado de Rafa Nadal

El tenista balear tuvo que retirarse de un entrenamiento en Manacor, con visibles gestos de fatiga Si Rafa no entra finalmente en el cuadro de Roland Garros, caería hasta la posición 116 del ranking

A pocos días para que de comienzo el segundo Grand Slam de la temporada, el esperado Roland Garros, todas las miradas se centran en Rafa Nadal.

El tenista balear renunció a la gira estadounidense para recuperarse por completo de su lesión en el psoas ilíaco y centrarse en la temporada de tierra, pero su estado físico le dejó también fuera de Montecarlo, Barcelona, Madrid y Roma.

“A pesar de haber notado una mejoría estos últimos días, son muchos meses sin haber podido entrenar a un nivel alto y el proceso de readaptación tiene sus tiempos y no me queda más remedio que aceptarlos y seguir trabajando”, explicó en un comunicado Rafa, para confirmar su ausencia en el Foro Itálico.

Sin ritmo de partidos y con el torneo de los mosqueteros cada vez más cerca, las dudas surgen alrededor del estado del manacorí. Una preocupación que ha crecido esta semana tras difundirse en las redes sociales un vídeo de Nadal durante un entrenamiento en su Academia.

En el vídeo se puede ver como el tenista español se retira de la sesión con evidentes signos de fatiga ante la atenta mirada de su entrenador, Carlos Moyá y de Marc López, integrante también del cuerpo técnico de Rafa.

