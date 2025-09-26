Alerta con el estado de Alcaraz: peligra su continuidad en Tokio

Carlos Alcaraz vivió un accidentado partido en su debut en el ATP de Tokio en el que participa por primera vez. El murciano sufrió una torcedura de tobillo en el primer set de su duelo contra Sebas Báez que hizo encender todas las alarmas. Tras recibir atención médica, Carlitos pudo continuar y llevarse la victoria por 6-4 y 6-2 pero su estado ha obligado a su equipo a trabajar con precaución.

Con vistas a un exigente final de temporada, Alcaraz no quiere arriesgar y según informó 'Marca', este viernes se tomará un día de descanso y no entrenará, para poder recuperarse de forma correcta. Su continuidad en Tokio, con la Copa Davis y las Nitto ATP Finals en el horizonte, es por el momento una incógnita.

De cualquier manera, las sensanciones tras el partido contra Báez fueron buenas, aunque el tenista de El Palmar reconoció que se había asustado al sentir el dolor en el tobillo. "También tuve miedo, no voy a mentir. Cuando hice el movimiento con el tobillo, estaba preocupado porque al principio no me sentía bien. Estoy feliz de haber podido seguir jugando después de eso, jugar un buen tenis y terminar el partido de manera bastante decente, bastante buena", afirmó el murciano que tuvo que acabar el partido contra Báez con una venda compresora.

El próximo compromiso de Alcaraz en el torneo nipón es en los octavos de final contra el belga Zizou Bergs, número 45 del ranking ATP. Un encuentro que está programado para el último turno de este sábado 27 de septiembre en la pista central del Ariake Colosseum, lo que deja al murciano aun cierto margen para recuperarse.