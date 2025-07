Alejandro Davidovich: "Estar entre los 20 mejores del mundo no era el objetivo, quiero más"

Con aún el Abierto de Washington en la mente, Alejandro Davidovich sigue demostrando su ambición, pero esta vez en Toronto. El español ha avanzado hasta la tercera ronda del Masters 1000 de Toronto, donde ayer venció al francés Corentin Moutet, 6-4, 6-3.

El malagueño, que actualmente se encuentra en el 'Top 20' llega sin descanso, de una derrota muy sufrida en la final del Mubadala Citi Open ante Álex De Miñaur. Su posición como número 19 en el mundo no le es suficiente, y así lo ha manifestado en unas delcaraciones para el ATP Tour. "Estoy muy contento por haberme metido entre los 20 mejores del mundo, pero ese no era el objetivo marcado a inicios de temporada". El tenista que se caracteriza por su ambición no se sacia. "Quiero más, deseo continuar ganando partidos y aprovechando la confianza que tengo ahora mismo", sentenció Davidovich.

El jugador de 26 años ha manifestado que está tratando de encontrar el techo de su tenis y su madurez en el juego. "La clave de mi buen rendimiento esta temporada es haber encontrado la constancia en mi juego y actitud, ser feliz y disfrutar en pista", comentó Alejandro. Para añadir: "Sé el nivel de tenis que puedo alcanzar, todo el mundo está pudiendo ver la confianza con la que estoy compitiendo y cómo me corre la pelota. Jugar tan bien hace que los rivales piensen cuando me tienen enfrente, que crean que no voy a cometer demasiados errores", afirmó.

Davidovich busca ser un deportista capaz de destacar en el fondo de pista y ser infranqueable, luchando por cada bola y haciendo que siempre sea difícil derrotar. El tenista ejemplificó lo que quiere ser con tres grandes tenistas como Medvedev, Paul y De Miñaur. "Hay que matarlos tres veces para ganarlos, son muy difíciles de enfrentar. No es fácil jugar con ningún top-10, pero estos tres, por su estilo de juego, me resultan especialmente difíciles de afrontar y admirables", confesó.

Ahora el tenista se medirá en tercera ronda del ATP Masters 1000 Toronto 2025 al checo Jakub Mensik, en lo que será un duelo que promete. La última vez que se enfrentaron fue en Australia, donde el español consiguió una remontada épica yendo dos sets a cero por debajo.