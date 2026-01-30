El Alcaraz - Zverev, a pocos minutos del partido que cambió el tenis

El Alcaraz - Zverev de las semifinales de este Open de Australia es ya parte de la historia del tenis. La victoria heroica del tenista español queda desde ya entre los mejores duelos, siendo el tercero más largo de la historia del torneo.

Por delante, solo un partido que ha sido catalogado como el que cambió la historia del tenis. Se trata de la final de 2012 entre Novak Djokovic y Rafa Nadal, que se acabó llevando el serbio tras cinco horas y 53 minutos.

También queda por delante el de Murray y Kokkinakis en 2023, cuando se fueron a las cinco horas y 45 minutos, en su duelo que acabó pasadas las tres de la madrugada en Melbourne.

Partidos de auténtica leyenda, como los que supera con lo de hoy Alcaraz y Zverev. Entre ellos, una semifinal para el recuerdo para el tenis español. Rafa Nadal y Fernando Verdasco se pelearon cinco horas y 14 minutos en 2009, en la antesala al primer título del balear en Melbourne Park.

No hay duda que lo sucedido este viernes en la Rod Laver Arena forma desde el segundo en que Alcaraz se dejó caer al suelo para celebrar parte de los libros de historia del tenis mundial.