OPEN AUSTRALIA

Alcaraz - Zverev en directo: Semifinales del Open de Australia hoy en vivo

Sigue en directo el partido de semifinales de Carlos Alcaraz en el Open de Australia 2026

Carlos Alcaraz venció a Tommy Paul y está en cuartos

Carlos Alcaraz venció a Tommy Paul y está en cuartos / Dar Yasin

Albert Briva

Albert Briva

Última hora y resultado del partido entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev de semifinales del Open de Australia 2026.

