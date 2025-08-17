Alcaraz - Zverev, en directo: semifinales de Masters 1000 de Cincinnati, en vivo

El camino de Alcaraz

En un torneo que el de El Palmar de ha desecho de Dzumhur, Medjedovic, Nardi y Rublev, ya se encuentra a solo dos pasos de conseguir su objetivo, y a uno de una final que le podría enfrentar a Jannik Sinner, el duelo que marca la nueva época del tenis.

El próximo rival de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Cincinnati será Alexander Zverev, el número 3 del ranking ATP. El alemán venció a Ben Shelton en cuartos de final.