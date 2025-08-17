En directo
Tenis
Alcaraz - Zverev, en directo: semifinales de Masters 1000 de Cincinnati, en vivo
El español busca meterse en la final del Masters 1000 de Cincinnati donde espera Jannik Sinner
Carlos Alcaraz busca el pase a la final del Masters 1000 de Cincinnati ante el alemán Alexander Zverev. Sigue todas las novedades en SPORT.
40-30
ALCARAZ 1-1 ZVEREV (0-0) | 1er SET
Nuevo saque directo de Zverev que sigue imparable al servicio.
ALCARAZ 1-1 ZVEREV (0-0) | 1er SET
Y juego para Alcaraz al servicio. Zverev no consigue restar en condiciones los dos segundos saques del murciano y consigue el juego el murciano.
30-30
ALCARAZ 0-1 ZVEREV (0-0) | 1er SET
Bien elegida la paralela para Carlos. Se pone 30-30 el murciano después de los dos puntos de Zverev al resto.
15-15
ALCARAZ 0-1 ZVEREV (0-0) | 1er SET
El revés cortado se marcha largo para Carlos. 15-15.
ALCARAZ 0-1 ZVEREV* (0-0) | 1er SET
Buen resto de Carlos, pero Zverev consigue subir a la red y culmina el primer juego a su servicio. 0-1.
40-15
ALCARAZ 0-0 ZVEREV* (0-0) | 1er SET
Nuevo saque directo del alemán, que ha empezado fuerta a su servicio.
15-15
ALCARAZ 0-0 ZVEREV (0-0) | 1er SET
Saque directo de Zverev nada más empezar y resto imparable de Alcaraz en el segundo punto. 15-15.
¡Los tenistas salen a pista!
Ya están en la pista Alexander Zverev y Carlos Alcaraz listos para empezar su partido. ¡Qué semifinales se nos vienen!
Zverev, el rival más peligroso
Alcaraz y Zverev se han visto las caras hasta en once ocasiones hasta la fecha, y por el momento la balanza se inclina a favor del alemán (6-5). El último precedente entre ambos tenistas tuvo lugar en las ATP Finals de 2024, donde Zverev ganó por 7-6, 6-4.
El camino de Alcaraz
En un torneo que el de El Palmar de ha desecho de Dzumhur, Medjedovic, Nardi y Rublev, ya se encuentra a solo dos pasos de conseguir su objetivo, y a uno de una final que le podría enfrentar a Jannik Sinner, el duelo que marca la nueva época del tenis.
El próximo rival de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Cincinnati será Alexander Zverev, el número 3 del ranking ATP. El alemán venció a Ben Shelton en cuartos de final.
