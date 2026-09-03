Alcaraz - Wu: horario y dónde ver el partido del US Open 2026 por TV y en directo

Carlos Alcaraz está de vuelta y en su regreso al US Open está dejando claro que no entiende de procesos lentos y tras remontar con mucha contundencia al portugués Jaime Faria en la segunda ronda, el murciano ya está a un paso de los octavos de final, aunque deberá antes de ello superar al tenista chino Yibing Wu.

Tras un estreno brillante ante Safiullin, el tenista de El Palmar tuvo que emplearse un set más ante Faria, que le sorprendió al inicio. Pese a ello, todo rodaje que le venga antes de las rondas finales bueno será para un Alcaraz que mira con ambición su próxima cita.

Alcaraz y Wu ya se vieron las caras en Shanghái 2024 / EFE

A Yibing Wu el murciano ya sabe lo que es ganarle. Fue en su único precedente en el Masters 1000 de Shanghái de 2024, con una victoria trabajada en la que el tenista chino enseñó el gran potencial que atesora.

A la cita con Alcaraz, Wu llega sin haberse dejado un solo set en el camino en las dos rondas anteriores en las que superó a los australianos Walton y Duckworth, respectivamente.

¿A qué hora juega Alcaraz contra Faria en el US Open 2026?

El partido entre Carlos Alcaraz y Jaime Faria, correspondiente a la segunda ronda del US Open 2026, se disputará este viernes 4 de septiembre no antes de las 19:00 horas en España.

El cruce tendrá lugar en el segundo turno de la sesión de matinal de la Artur Ashe, por lo que dará comienzo una vez termine el duelo entre Pegula y Leylah Fernández.

¿Dónde ver por TV los partidos de Alcaraz del US Open 2026?

En España, todos los partidos del US Open 2026 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

El próximo partido de Alcaraz, así como los de hipotéticas rondas posteriores, serán emitidos en el dial 7 o #Vamos, reservados para los cruces más importantes, mientras que el resto de enfrentamientos también serán ofrecidos a través del paquete Deportes+.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el US Open 2026 a través de nuestras crónicas, prestando especial atención al desempeño de Alcaraz.